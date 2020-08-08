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«Нет сил ходить»: Анохина заразилась неизвестным вирусом 

WMJ.ru 2 часа назад
«Нет сил ходить»: Анохину сразил неизвестный вирус
Фото: WMJ.RU
Анохина пожаловалась подписчикам на плохое самочувствие и непонятный диагноз.
Недавно 35-летняя Айза призналась в своем Instagram, что серьезно заболела. Она поделилась с подписчиками несколькими сторис, в которых пожаловалась на плохое самочувствие.
Она рассказала о пугающих симптомах, которые не на штуку встревожили верных поклонников певицы.

«До сих пор нет сил ходить. Еле перемещаюсь по квартире. Дико болит все тело! Ломит каждую мышцу, болят глаза, насморк, горло болит. Сегодня еще и почки начали болеть»,

— сообщила в своем блоге звезда реалити.
Первым делом Айза сдала анализ крови по совету знакомого врача, а также сделала еще один тест, подозревая, что могла заразиться вирусом, виновным в мировой пандемии — COVID-19. Вопреки ожиданиям, результаты теста оказались отрицательными, так что причины ужасного самочувствия Айзы пока что неясны.
Певица призналась, что больше всего ее расстраивают не симптомы неизвестного вируса, а вынужденно отложенные съемки в нескольких проектах. Сейчас она проводит время дома в изоляции, и мечтает только об одном: чтобы скорее открыли границы. Тогда звезда сможет поехать к морю, восстанавливать здоровье и отдыхать.
Напомним, что недавно коронавирусом заразились Настя Ивлеева и Элджей, а вместе с ними вирусную инфекцию подхватили и члены их семьи. Звездной паре пришлось провести две недели на карантине и пройти лечение, к счастью, супруги быстро выздоровели.
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