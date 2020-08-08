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Миро оскорбила чувства подписчиц 

Александра Нечаева 37 минут назад
«Баба в 45 не должна произносить слово секс»
Фото: Кадр из фильма "Американский пирог"
Скандально известная блогер ответила на комментарии своих читателей, разъярившихся из-за ее предыдущего рассуждения о зрелых женщинах.
Накануне в блоге Миро появился пост, в котором она заявила, что женщины, справившие сорокалетний юбилей, мужчинам становятся попросту не нужны.

Они их просто не хотят,

— с уверенностью заявила Миро.
В комментариях к посту разгорелась жаркая дискуссия. Фолловеры Лены попытались доказать ей, что она ошибается. Миро ответила новым рассуждением, в свойственной ей жесткой манере.

Престарелые куры пошли на меня войной,

— заявила блогер, отметив, что женщины разделились на «три группы куриных армий».
Одни, по словам Миро, напоминали ей, что и она не будет вечно молодой. На что блогер заметила, что вовсе не боится этого.

Так ведь это — хорошо, а не плохо, сто раз уже писала об этом. Сяду на лавке в доме для престарелых и начну кричать всем вслед «пра-а-аститутка пошла!

— ответила на нападки подписчиков блогер.
Возмутили Миро женщины, заявляющие, что в 50 лет имеют молоденьких обожателей и живут с двадцатилетними молодыми людьми.

Блин, вот это — диагноз,

— считает Лена.
А третьей группе подписчиц, которые, защищая зрелых женщин и их право на отношения с мужчинами, стали приводить в пример не себя, а звезд, у которых все в порядке и с внешностью, и с отношениями, Миро ответила:

Ещё лучше в 47 буду выглядеть я. Но — вы? Точно нет.

Ранее "Рамблер" писал о том, что Муцениеце сделала громкое заявление после развода.
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