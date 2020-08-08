«Баба в 45 не должна произносить слово секс»

Скандально известная блогер ответила на комментарии своих читателей, разъярившихся из-за ее предыдущего рассуждения о зрелых женщинах.
Накануне в блоге Миро появился пост, в котором она заявила, что женщины, справившие сорокалетний юбилей, мужчинам становятся попросту не нужны.
Они их просто не хотят,
— с уверенностью заявила Миро.
В комментариях к посту разгорелась жаркая дискуссия. Фолловеры Лены попытались доказать ей, что она ошибается. Миро ответила новым рассуждением, в свойственной ей жесткой манере.
Престарелые куры пошли на меня войной,
— заявила блогер, отметив, что женщины разделились на «три группы куриных армий».
Одни, по словам Миро, напоминали ей, что и она не будет вечно молодой. На что блогер заметила, что вовсе не боится этого.
Так ведь это — хорошо, а не плохо, сто раз уже писала об этом. Сяду на лавке в доме для престарелых и начну кричать всем вслед «пра-а-аститутка пошла!
— ответила на нападки подписчиков блогер.
Возмутили Миро женщины, заявляющие, что в 50 лет имеют молоденьких обожателей и живут с двадцатилетними молодыми людьми.
Блин, вот это — диагноз,
— считает Лена.
А третьей группе подписчиц, которые, защищая зрелых женщин и их право на отношения с мужчинами, стали приводить в пример не себя, а звезд, у которых все в порядке и с внешностью, и с отношениями, Миро ответила:
Ещё лучше в 47 буду выглядеть я. Но — вы? Точно нет.
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