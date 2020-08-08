«Баба в 45 не должна произносить слово секс»

Скандально известная блогер ответила на комментарии своих читателей, разъярившихся из-за ее предыдущего рассуждения о зрелых женщинах.

Накануне в блоге Миро появился пост, в котором она заявила, что женщины, справившие сорокалетний юбилей, мужчинам становятся попросту не нужны.

Они их просто не хотят,

— с уверенностью заявила Миро.

В комментариях к посту разгорелась жаркая дискуссия. Фолловеры Лены попытались доказать ей, что она ошибается. Миро ответила новым рассуждением, в свойственной ей жесткой манере.

Престарелые куры пошли на меня войной,

— заявила блогер, отметив, что женщины разделились на «три группы куриных армий».

Одни, по словам Миро, напоминали ей, что и она не будет вечно молодой. На что блогер заметила, что вовсе не боится этого.

Так ведь это — хорошо, а не плохо, сто раз уже писала об этом. Сяду на лавке в доме для престарелых и начну кричать всем вслед «пра-а-аститутка пошла!

— ответила на нападки подписчиков блогер.

Возмутили Миро женщины, заявляющие, что в 50 лет имеют молоденьких обожателей и живут с двадцатилетними молодыми людьми.

Блин, вот это — диагноз,

— считает Лена.

А третьей группе подписчиц, которые, защищая зрелых женщин и их право на отношения с мужчинами, стали приводить в пример не себя, а звезд, у которых все в порядке и с внешностью, и с отношениями, Миро ответила: