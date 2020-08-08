«Давай навсегда»: Бузова намекнула на свадьбу 

Звездная пара отметила год отношений — поклонники уверены, что скоро увидят певицу в платье невесты.

Последнее время в отношениях 34-летней певицы Ольги Бузовой и 27-летнего блогера и новоиспеченного рэпера DAVA не все было гладко. В прессе гуляли слухи о возможном расставании звездной парочки: Бузова и Давид не публиковали совместные фото, не комментировали и не лайкали посты друг у друга. К счастью, фанаты артистов могут оставить свои опасения: DAVA и Ольга поделились совместными снимками и трогательными признаниями в Instagram.

После нашего знакомства ты перевернула мою жизнь с ног на голову. Люблю тебя родная,

— пишет Давид своей возлюбленной.

На годовщину отношений влюбленные отправились в Сочи, где Давид подарил Бузовой шикарный букет белоснежных роз. Под публикацией Давида Бузова ответно призналась в чувствах, добавив нежное «Давай навсегда?»

WMJ.RU

Уже на своей страничке в Instagram Бузова опубликовала фотографию с тем же белым букетом. На снимке счастливая певица смеётся в камеру, обнимая цветы.

«Все выдают мои глаза»

— подписала Ольга публикацию.

Этот искренний снимок не остался без внимания фолловеров. В комментариях одна из фанаток предположила, что DAVA сделал Ольге предложение. «Она сказала „да“))?» — спросила поклонница, на что Бузова многозначительно ответила эмодзи с поднесенным к губам пальцем, намекнув на возможную свадьбу.

Напомним, что о романе Ольги и Давида стало известно накануне Нового года, когда они записали нежный клип на песню Бузовой «Мандаринка». Все время карантина влюбленные радовали поклонников совместными видео, но последнюю пару месяцев в их Instagram не было и намека на продолжающийся роман: музыканты сосредоточились на творчестве, выпуская новые синглы. Все это заставило пользователей Сети предположить, что отношения были не более чем рекламным ходом для раскрутки Манукяна как певца.