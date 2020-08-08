Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Давай навсегда»: Бузова намекнула на свадьбу 

WMJ.ru 2 часа назад
«Давай навсегда»: Бузова намекнула на свадьбу
Фото: WMJ.ru
Звездная пара отметила год отношений — поклонники уверены, что скоро увидят певицу в платье невесты.
Последнее время в отношениях 34-летней певицы Ольги Бузовой и 27-летнего блогера и новоиспеченного рэпера DAVA не все было гладко. В прессе гуляли слухи о возможном расставании звездной парочки: Бузова и Давид не публиковали совместные фото, не комментировали и не лайкали посты друг у друга. К счастью, фанаты артистов могут оставить свои опасения: DAVA и Ольга поделились совместными снимками и трогательными признаниями в Instagram.

После нашего знакомства ты перевернула мою жизнь с ног на голову. Люблю тебя родная,

— пишет Давид своей возлюбленной.
На годовщину отношений влюбленные отправились в Сочи, где Давид подарил Бузовой шикарный букет белоснежных роз. Под публикацией Давида Бузова ответно призналась в чувствах, добавив нежное «Давай навсегда?»
WMJ.RU
Уже на своей страничке в Instagram Бузова опубликовала фотографию с тем же белым букетом. На снимке счастливая певица смеётся в камеру, обнимая цветы.

«Все выдают мои глаза»

— подписала Ольга публикацию.
Этот искренний снимок не остался без внимания фолловеров. В комментариях одна из фанаток предположила, что DAVA сделал Ольге предложение. «Она сказала „да“))?» — спросила поклонница, на что Бузова многозначительно ответила эмодзи с поднесенным к губам пальцем, намекнув на возможную свадьбу.
Напомним, что о романе Ольги и Давида стало известно накануне Нового года, когда они записали нежный клип на песню Бузовой «Мандаринка». Все время карантина влюбленные радовали поклонников совместными видео, но последнюю пару месяцев в их Instagram не было и намека на продолжающийся роман: музыканты сосредоточились на творчестве, выпуская новые синглы. Все это заставило пользователей Сети предположить, что отношения были не более чем рекламным ходом для раскрутки Манукяна как певца.
Видео дня. Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
WMJ.ru: последние новости
«Нет сил ходить»: Айза заразилась неизвестным вирусом — это не ковид «Нет сил ходить»: Айза заразилась неизвестным вирусом — это не ковид «Он взбесился и угрожал»: возлюбленная Ефремова впервые рассказала про отношения с абьюзером «Он взбесился и угрожал»: возлюбленная Ефремова впервые рассказала про отношения с абьюзером Болезнь непоправимо изменила внешность Заворотнюк — и она не хочет появляться на экране Болезнь непоправимо изменила внешность Заворотнюк — и она не хочет появляться на экране
Женский форум
Звёзды , WMJ.RU
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
55-летняя Беллуччи порадовала фанатов «горячим» фото
55-летняя Беллуччи порадовала фанатов «горячим» фото
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
00:22
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
Звёзды
«У Ефремова печень золотая, а у его жены — уши»
00:15
«У Ефремова печень золотая, а у его жены — уши»
Звёзды
Как сейчас выглядят знаменитости девяностых
02:55
Как сейчас выглядят знаменитости девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение