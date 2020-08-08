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Равшана Куркова о темпераменте: «Вечно хожу в синяках» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Равшана Куркова: «Вечно хожу в синяках»
Фото: Teleprogramma.pro
В детстве Равшана Куркова была тем еще сорванцом. Она постоянно лазила по крышам гаражей, каталась на скейтборде и очень активно проводила свободное время. Об одном таком случае актриса рассказала своим подписчикам. Падение во время катания на доске оставило на ее колене огромный шрам как память о былых временах. И сейчас, по признанию Курковой, ничего не изменилось.

«Столько лет учусь внутреннему и внешнему спокойствию, быть плавной, говорить медленнее… а все равно, резкая: лечу, тарахчу, энергии через край, торопыга, терпения ноль, вечно хожу в синяках — собираю все углы»,

— написала актриса.
Недавно Куркова снялась в комедии «Хандра» в роли травматолога. Премьера ее пройдет на «Кинотавре» уже в сентябре, в широкий прокат картина выйдет 1 октября.
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Звёзды , Другое , Равшан Курков
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