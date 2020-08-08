Муцениеце отказалась играть с Прилучным

На личной странице социальной сети актриса сообщила о принятом решении.

Бывшие супруги Агата Муцениеце Павел Прилучный ранее вместе играли в антрепризе «Авантюристы поневоле». Но в ближайшее время актриса не планирует выходить на сцену с бывшим мужем.

Муцениеце объяснила своим поклонникам, что знает о том, что билеты на спектакль уже появились в продаже, постановка широко рекламируется, но саму актрису о ее участии в антрепризе никто не предупреждал.

Агата отметила, что «Авантюристы поневоле» является одним из любимых ее спектаклей, но в ближайшее время выйти на сцену в постановке она не сможет.

Вынуждена сообщить, что данные даты 1 Октября и 8 ноября уже распределены в моем рабочем графике на другие проекты и участие в спектакле со мной не обсуждалось, не обговаривалось, никакие документы не подписывались, для меня эта новость была таким же неожиданным сюрпризом как и для вас. А вообще, очень грустно, что за моей спиной происходят такие дела, за меня решают, где мне работать.

— рассказала актриса.