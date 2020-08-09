Савичева рассказала о вещих снах

Считается, что люди творческие более тонко чувствуют окружающий их мир, поэтому среди них много тех, кому снятся вещие сны, кто может предугадывать будущее. Например, Алла Пугачева рассказывала, что умеет угадывать человека только по выражению его глаз. Вот и Юлия Савичева «раскрыла карты» и рассказала своим поклонникам, что она может предугадывать события.
«Еще до рождения Ани я четко была уверена, что будет девочка, хотя врачи колебались и каждый раз уверяли нас в том, что это мальчик, — поведала она у себя в инстаграме. А однажды мне приснился день недели, в который она родится и, знаете, все совпало. Все это — знаки сверху, которые нужно уметь принимать и правильно к ним относиться. Сны, предчувствия, ощущения — многие боятся их, а я стараюсь к таким сигналам прислушаться и понять то, о чем меня предупреждают».
В комментариях поклонники рассказали о своих сверспособностях и единогласно решили, что Савичева — «рыжая ведьма», только добрая и красивая.