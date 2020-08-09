Савичева рассказала о вещих снах

«Еще до рождения Ани я четко была уверена, что будет девочка, хотя врачи колебались и каждый раз уверяли нас в том, что это мальчик, — поведала она у себя в инстаграме. А однажды мне приснился день недели, в который она родится и, знаете, все совпало. Все это — знаки сверху, которые нужно уметь принимать и правильно к ним относиться. Сны, предчувствия, ощущения — многие боятся их, а я стараюсь к таким сигналам прислушаться и понять то, о чем меня предупреждают».