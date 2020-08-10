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Ведущий Первого канала впервые женился 

Lenta.ru и ещё 11 2 часа назад
Ведущий Первого канала впервые женился
Фото: Lenta.ru
Ведущий «Доброго утра» и «Русского ниндзя» Тимур Соловьев впервые женился. О свадьбе 38-летний ведущий Первого канала сообщила в Instagram.
Он не афишировал свои отношения. Супругой Соловьева стала бизнесвумен и блогер Анна Башмет. «Муж и жена», — подписал ведущий снимок с Башмет у ЗАГСа в Барвихе. Она сообщила, что церемония состоялась 8 августа.
На свадьбе присутствовала коллега Соловьева по телеканалу Светлана Зейналова. Она поздравила молодоженов и опубликовала снимки с ними. «Друг женится! Самый лучший мужчина на самой лучшей девушке!» — написала ведущая.
Соловьев ранее работал на «Муз-ТВ» и MTV. В прошлом он встречался с коллегой по телевидению Анной Кастеровой. Однако после долгих отношений ведущие расстались, Кастерова позже вышла замуж за хоккеиста Евгения Малкина. Соловьев также был в серьезных отношениях с актрисой Иевой Андреевайте. Пара перестала быть вместе через пару лет. Анна Башмет — бизнесвумен, занимающаяся SMM-продвижением, ведет блог про путешествия. Она уже была замужем и имеет сына от предыдущего брака.
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Звёзды , Евгений Малкин , Светлана Зейналова , Тимур Соловьев
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