Ведущий Первого канала впервые женился 

Ведущий «Доброго утра» и «Русского ниндзя» Тимур Соловьев впервые женился. О свадьбе 38-летний ведущий Первого канала сообщила в Instagram.

Он не афишировал свои отношения. Супругой Соловьева стала бизнесвумен и блогер Анна Башмет. «Муж и жена», — подписал ведущий снимок с Башмет у ЗАГСа в Барвихе. Она сообщила, что церемония состоялась 8 августа.

На свадьбе присутствовала коллега Соловьева по телеканалу Светлана Зейналова . Она поздравила молодоженов и опубликовала снимки с ними. «Друг женится! Самый лучший мужчина на самой лучшей девушке!» — написала ведущая.