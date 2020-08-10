Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как кожа скукожилась»: Ольга Бузова в шортах показала «дряблый» живот на свидании с Давой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Бузова в шортах показала «дряблый» живот
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая продолжает отдыхать в Сочи с возлюбленным. Она поделилась кадрами с конной прогулки, для которой выбрала провокационный образ.
Ольга Бузова привыкла неустанно работать. После карантина девушка хоть и не возобновила концерты, зато стала больше сниматься. Как недавно стало известно, она будет участвовать в новом «Ледниковом периоде», поэтому к обычным тренировкам добавились тренировки на льду. Телеведущая была так занята, что больше месяца не виделась с возлюбленным Давидом Манукяном, но теперь они наверстывают упущенное.
На днях пара улетела в Сочи. Там они отметили первую годовщину отношений. Блогер сводил свою избранницу в ресторан. Он не только подарил ей украшения с бриллиантами, но и устроил салют. Телеведущая неустанно наряжается для Давы. Она успела отметиться и в кружевном мини-платье и короткой юбке, а на яхте звезда загорала в белоснежном купальнике. А четвертый день отпуска пара провела в горах, где они покатались на лошадях. На этот раз Бузова облачилась в джинсовые мини-шорты и алый лиф от купальника.
Девушка подчеркнула загорелую фигуру. Она блеснула рельефным прессом. Однако у поклонников возникло много вопросов. Одни посчитали, что живот у артистки не только некрасивый, но и выглядит дряблым. Другие удивились тому, что грудь Ольги за день стал визуально меньше на пару размеров.
@buzova86
«Оля просто красотка и стройняшка», «Снова грудь пропала», «Что с животом?», «Как кожа скукожилась-то», «Так втянула живот, что ребра выпирают», «Дряблый пресс, как-то странно», «Грудь сдулась что ли? Вчера были пышные, а теперь сплюснулись», «Магия тела Бузовой, то все идеально, то ужасно», «Фотошоп — дело тонкое. Ложбинка поплыла», — прокомментировали пост подписчики.
Видео дня. Почему Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Teleprogramma.pro: последние новости
«Самый счастливый день»: ведущий «Доброго утра» Тимур Соловьев женился на эффектной блондинке «Самый счастливый день»: ведущий «Доброго утра» Тимур Соловьев женился на эффектной блондинке «Не стыдно»: Ольга Серябкина в черном бикини с завышенной талией у реки восхитила подписчиков «Не стыдно»: Ольга Серябкина в черном бикини с завышенной талией у реки восхитила подписчиков «Самые сладкие минуты»: Ани Лорак в льняном костюме прогулялась с дочкой по набережной «Самые сладкие минуты»: Ани Лорак в льняном костюме прогулялась с дочкой по набережной
Женский форум
Звёзды , Давид Манукян , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель популярного бренда снялась полностью обнаженной
Модель популярного бренда снялась полностью обнаженной
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Фото Орейро с обнаженной грудью появилось в Сети
Фото Орейро с обнаженной грудью появилось в Сети
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Как избавиться от зловония из стока раковины
02:13
Как избавиться от зловония из стока раковины
Дом и сад
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Ранний уход главного конкурента Муслима Магомаева
00:54
Ранний уход главного конкурента Муслима Магомаева
Звёзды
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя есть дыню
01:10
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя есть дыню
Еда Здоровье
Зачем в каждом доме нужна гвоздика
02:27
Зачем в каждом доме нужна гвоздика
Дом и сад
Арзамасовой запретили заниматься сексом до свадьбы
00:16
Арзамасовой запретили заниматься сексом до свадьбы
Звёзды
Как выглядит дочь скандальной солистки «Тату»
03:11
Как выглядит дочь скандальной солистки «Тату»
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение