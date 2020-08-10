Бузова в шортах показала «дряблый» живот

Телеведущая продолжает отдыхать в Сочи с возлюбленным. Она поделилась кадрами с конной прогулки, для которой выбрала провокационный образ.

Ольга Бузова привыкла неустанно работать. После карантина девушка хоть и не возобновила концерты, зато стала больше сниматься. Как недавно стало известно, она будет участвовать в новом «Ледниковом периоде», поэтому к обычным тренировкам добавились тренировки на льду. Телеведущая была так занята, что больше месяца не виделась с возлюбленным Давидом Манукяном , но теперь они наверстывают упущенное.

На днях пара улетела в Сочи. Там они отметили первую годовщину отношений. Блогер сводил свою избранницу в ресторан. Он не только подарил ей украшения с бриллиантами, но и устроил салют. Телеведущая неустанно наряжается для Давы. Она успела отметиться и в кружевном мини-платье и короткой юбке, а на яхте звезда загорала в белоснежном купальнике. А четвертый день отпуска пара провела в горах, где они покатались на лошадях. На этот раз Бузова облачилась в джинсовые мини-шорты и алый лиф от купальника.

Девушка подчеркнула загорелую фигуру. Она блеснула рельефным прессом. Однако у поклонников возникло много вопросов. Одни посчитали, что живот у артистки не только некрасивый, но и выглядит дряблым. Другие удивились тому, что грудь Ольги за день стал визуально меньше на пару размеров.

@buzova86

«Оля просто красотка и стройняшка», «Снова грудь пропала», «Что с животом?», «Как кожа скукожилась-то», «Так втянула живот, что ребра выпирают», «Дряблый пресс, как-то странно», «Грудь сдулась что ли? Вчера были пышные, а теперь сплюснулись», «Магия тела Бузовой, то все идеально, то ужасно», «Фотошоп — дело тонкое. Ложбинка поплыла», — прокомментировали пост подписчики.