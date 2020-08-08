Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой 

Полина Алферова 37 минут назад
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
Фото: РИА Новости
Российская актриса Ирина Горбачева рассказала в интервью на YouTube-канале Big Money, сколько получает за один съемочный день. Ее гонорар составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

«За рекламу в Instagram выходит где-то три-пять тысяч долларов. Это за каждый пост. Но я всегда внимательно отбираю рекламу и сотрудничаю только с теми брендами, которым доверяю», — подчеркнула актриса.

При этом Ирина уточнила, что в интересном проекте может работать и бесплатно. Например, так случилось с сериалом «Чики».
«Поначалу да, мы полностью тратили свои деньги. Потом, конечно, проект принес доход. Я на эти деньги купила подержанный Land Rover, на котором сейчас езжу», — призналась она.
Ранее «Рамблер» писал, что Муцениеце отказалась играть с Прилучным.
Видео дня. Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
Звёзды , Ирина Горбачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
Равшана Куркова: «Вечно хожу в синяках»
Равшана Куркова: «Вечно хожу в синяках»
«Губа на нос залезла»: Успенская ужаснула фанатов
«Губа на нос залезла»: Успенская ужаснула фанатов
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
00:22
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
Звёзды
«У Ефремова печень золотая, а у его жены — уши»
00:15
«У Ефремова печень золотая, а у его жены — уши»
Звёзды
Как сейчас выглядят знаменитости девяностых
02:55
Как сейчас выглядят знаменитости девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение