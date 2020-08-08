Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой 

Российская актриса Ирина Горбачева рассказала в интервью на YouTube-канале Big Money, сколько получает за один съемочный день. Ее гонорар составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

«За рекламу в Instagram выходит где-то три-пять тысяч долларов. Это за каждый пост. Но я всегда внимательно отбираю рекламу и сотрудничаю только с теми брендами, которым доверяю», — подчеркнула актриса.

При этом Ирина уточнила, что в интересном проекте может работать и бесплатно. Например, так случилось с сериалом «Чики».