Асмус приписали роман с российским актером

Актриса опубликовала в своем аккаунте фотографию со съемочной группой фильма «Джон». Кристина Асмус предстала в компании режиссера Егора Кончаловского и актеров Артема Ткаченко и Алексея Чадова. Внимательные поклонники предположили, что Чадов — новый избранник актрисы.
Кристина эмоционально поблагодарила режиссера и партнеров по съемкам.
«Потрясающий день на съемках фильма «Джон», — так подписала снимок актриса.
Некоторые подписчики заметили, что Кристина в замечательном настроении и заподозрили, что причина в новом романе актрисы.
«С Чадовым замутила, что ль», — написал пользователь zannasergeevna35.
Напомним, что недавно стало известно о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова.
Ранее «Рамблер» писал, что раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой.