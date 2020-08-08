Асмус приписали роман с российским актером

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Кристина эмоционально поблагодарила режиссера и партнеров по съемкам.

«Потрясающий день на съемках фильма «Джон», — так подписала снимок актриса.

Некоторые подписчики заметили, что Кристина в замечательном настроении и заподозрили, что причина в новом романе актрисы.

«С Чадовым замутила, что ль», — написал пользователь zannasergeevna35.