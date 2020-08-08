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Кристине Асмус приписали роман с российским актером 

Полина Алферова 38 минут назад
Асмус приписали роман с российским актером
Фото: @asmuskristina
Актриса опубликовала в своем аккаунте фотографию со съемочной группой фильма «Джон». Кристина Асмус предстала в компании режиссера Егора Кончаловского и актеров Артема Ткаченко и Алексея Чадова. Внимательные поклонники предположили, что Чадов — новый избранник актрисы.
Кристина эмоционально поблагодарила режиссера и партнеров по съемкам.

«Потрясающий день на съемках фильма «Джон», — так подписала снимок актриса.

Некоторые подписчики заметили, что Кристина в замечательном настроении и заподозрили, что причина в новом романе актрисы.
«С Чадовым замутила, что ль», — написал пользователь zannasergeevna35.
Напомним, что недавно стало известно о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова.
Ранее «Рамблер» писал, что раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой.
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Звёзды , Алексей Чадов , Ирина Горбачева , Гарик Харламов , Артем Ткаченко , Кристина Асмус , Егор Кончаловский
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