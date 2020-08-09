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Символ бесконечной любви: Бузова и Дава показали одинаковые тату на запястьях 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Бузова и Дава сделали одинаковые тату
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга Бузова и Давид Манукян с шиком отметили годовщину своего знакомства. Пара отправилась специально для этого в Сочи, где отпраздновала дату в роскошном ресторане. Специально для возлюбленной Дава заказал пышный салют и огромный букет белых роз.
Ведущая нарядилась для торжества в кружевное облегающее платье красного страстного цвета, а вот ее мужчина предпочел демократичный наряд в виде свободной белой рубахи, черных брюк и кроссовок. Звезды обменялись подарками. Оля преподнесла Манукяну браслет с бриллиантами, который стоит около 300 тысяч. В ответ она получила тоже браслет Cartier и комплект украшений, состоящий из сережек и подвесок. Заветного колечка, похоже, так и не последовало. По крайней мере, ведущая не стала рассказывать о нем публике.
Кроме того, в день своего знакомства, которое произошло во время работы над клипом «Лайкер», влюбленные показали одинаковые тату на своих запястьях. Перманентные рисунки, открывшиеся взорам их поклонников, символизируют собой бесконечную любовь.
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