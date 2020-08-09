Киркоров похвастался кроссовками за миллион

Король поп-музыки показал подписчикам эксклюзивную обувь от именитого бренда.

Коллаб Nike с Dior мечтают увидеть в своем гардеробе модники со всего мира — за кроссовками Air Jordan 1 OG сейчас ведется настоящая охота. Как пишет Telegam-канал «Мур», всего было выпущено 15 000 экземпляров, треть из которых была отправлена постоянным клиентам Dior, а за остальными 10 000 пар обуви выстроилась очередь потенциальных покупателей в 5 миллионов человек.

Среди счастливчиков, заполучивших желанную пару оказался певец и хайпбист Филипп Киркоров , который похвастался подписчикам радостным приобретением.

@fkirkorov

Фешн-эксперты сообщают, что перекупщики продают раритетные кроссовки за невероятные суммы — стоимость доходит до 1 миллиона рублей.

«Я счастливый обладатель супер-кроссовок Dior. Я снова в тренде, в ногу с модой!» — рассказал в своих сторис довольный Киркоров.

Позже артист опубликовал селфи в полный рост, показав, как смотрится на нем новая обувь.

Филипп Киркоров известен не только как король поп-эстрады, но и любитель ярких образов и фешн-новинок. В последние годы артист увлечен молодежной модой и умело сочетает стритвир с любимыми брендами — Dolce & Gabbana, Philipp Plein и Balmain.