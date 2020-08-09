Киркоров похвастался кроссовками за миллион

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«Я снова в тренде»: Киркоров похвастался раритетными кроссовками за 1 миллион рублей 

WMJ.ru и ещё 1 1 час назад
Король поп-музыки показал подписчикам эксклюзивную обувь от именитого бренда.
Коллаб Nike с Dior мечтают увидеть в своем гардеробе модники со всего мира — за кроссовками Air Jordan 1 OG сейчас ведется настоящая охота. Как пишет Telegam-канал «Мур», всего было выпущено 15 000 экземпляров, треть из которых была отправлена постоянным клиентам Dior, а за остальными 10 000 пар обуви выстроилась очередь потенциальных покупателей в 5 миллионов человек.
Среди счастливчиков, заполучивших желанную пару оказался певец и хайпбист Филипп Киркоров, который похвастался подписчикам радостным приобретением.
@fkirkorov
Фешн-эксперты сообщают, что перекупщики продают раритетные кроссовки за невероятные суммы — стоимость доходит до 1 миллиона рублей.

«Я счастливый обладатель супер-кроссовок Dior. Я снова в тренде, в ногу с модой!» — рассказал в своих сторис довольный Киркоров.

Позже артист опубликовал селфи в полный рост, показав, как смотрится на нем новая обувь.
Филипп Киркоров известен не только как король поп-эстрады, но и любитель ярких образов и фешн-новинок. В последние годы артист увлечен молодежной модой и умело сочетает стритвир с любимыми брендами — Dolce & Gabbana, Philipp Plein и Balmain.
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Звёзды , Видео , Филипп Киркоров
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