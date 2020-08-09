Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерия опубликовала фото похудевшего Пригожина 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Валерия показала фото похудевшего Пригожина
Фото: News.ru
Певица Валерия опубликовала в соцсети пост ко Дню физкультурника, проиллюстрировав его своими фитнес-фотографиями и снимками постройневшего супруга — продюсера Иосифа Пригожина.

"Во вторую субботу августа в нашей стране отмечается День физкультурника. Эта дата празднуется с 1939 года", — написала в Instagram Валерия.

На фото артистка в спортивном костюме демонстрирует хорошую растяжку, уложив ногу на высокий деревянный столб. На другом фото ей подражает Пригожин, правда уже не так изящно. Однако поклонницы оценили его спортивную форму.
@valeriya

«Иосиф неплохо постройнел», «Ура! Живот ушел у Иосифа», «Худенький такой», написали они в комментариях.

Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин назвал правильным решение ряда российских исполнителей не участвовать в концертах в Белоруссии перед выборами. По его мнению, они не хотят принимать участие в политической предвыборной кампании ни одного из кандидатов. Он добавил, что Валерии также пришло приглашение поучаствовать в таком концерте, но от него решено было отказаться, в том числе из-за того, что ситуация с коронавирусом ещё не разрешилась, а на концерты приходят «сотни тысяч» людей.
Видео дня. Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
News.ru: последние новости
Кристину Асмус заподозрили в романе с российским актёром Кристину Асмус заподозрили в романе с российским актёром «Вечно хожу в синяках»: актриса Куркова пожаловалась на свой темперамент «Вечно хожу в синяках»: актриса Куркова пожаловалась на свой темперамент 56-летняя Цыганова выложила своё фото в красном раздельном купальнике 56-летняя Цыганова выложила своё фото в красном раздельном купальнике
Женский форум 5
Звёзды , Иосиф Пригожин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Экс-жена Ивана Краско сделала откровенное признание
Экс-жена Ивана Краско сделала откровенное признание
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Асмус приписали роман с российским актером
00:57
Асмус приписали роман с российским актером
Звёзды
Киркоров похвастался кроссовками за миллион
01:00
Киркоров похвастался кроссовками за миллион
Звёзды
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
00:32
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение