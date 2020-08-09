Валерия показала фото похудевшего Пригожина

"Во вторую субботу августа в нашей стране отмечается День физкультурника. Эта дата празднуется с 1939 года", — написала в Instagram Валерия.

На фото артистка в спортивном костюме демонстрирует хорошую растяжку, уложив ногу на высокий деревянный столб. На другом фото ей подражает Пригожин, правда уже не так изящно. Однако поклонницы оценили его спортивную форму.

@valeriya

«Иосиф неплохо постройнел», «Ура! Живот ушел у Иосифа», «Худенький такой», написали они в комментариях.

Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин назвал правильным решение ряда российских исполнителей не участвовать в концертах в Белоруссии перед выборами. По его мнению, они не хотят принимать участие в политической предвыборной кампании ни одного из кандидатов. Он добавил, что Валерии также пришло приглашение поучаствовать в таком концерте, но от него решено было отказаться, в том числе из-за того, что ситуация с коронавирусом ещё не разрешилась, а на концерты приходят «сотни тысяч» людей.