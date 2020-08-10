Стоун рассказала, как была на волоске от смерти

Актриса Шэрон Стоун рассказала о трех случаях в своей жизни, когда она была близка к смерти. Ее слова передает The Sun.

Артистка поведала о пережитом во время удара молнией опыте, отметив, что это было весьма впечатляюще: «Я была дома, у нас был собственный колодец. Я наполняла утюг водой, держа рукой кран. В колодец ударила молния, она прошла по воде. Меня подбросило и швырнуло через кухню, я ударилась о холодильник».

Стоун добавила, что ее мать оказала ей первую помощь.

Актриса также рассказала, как в возрасте 14 лет она случайно порезала себе шею в районе яремной вены. В 2001 году она пережила инсульт. «Это было словно выстрел в голову. Я помню, как лежала и думала: "У меня инсульт"», — сказала она.

В апреле Стоун вспомнила о рыданиях от вида своего стареющего тела. 62-летняя артистка призналась, что после 40 лет она стала острее реагировать на возрастные изменения.

Шэрон Стоун снялась в таких фильмах, как «Основной инстинкт», «Казино», «Альфа Дог», «Дьяволицы» и «Вспомнить все».