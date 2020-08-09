Стоун призналась, что 3 раза была на грани смерти

Звезда Голливуда рассказала, что до того, как стать актрисой несколько раз попадала в жуткие инциденты, которые могли закончиться летальным исходом.

Шерон Стоун поистине культовая фигура в Голливуде. Благодаря триллеру «Основной инстинкт» актриса стала одной из самых узнаваемых и востребованных в своей профессии. Сегодня исполнительнице роли писательницы Кэтрин Трамелл 62 года, она реже появляется на киноэкранах, но по-прежнему любима публикой. Недавно звезда решила поделиться с западными журналистами несколькими историями из своей юности. Оказывается, Шерон могла и не стать известной актрисой. В ее жизни произошло несколько неприятных историй, которые могли закончится для будущей кинодивы плачевно.

Так Шерон поведала, что в детстве, когда маленькая Стоун еще жила с ролителями в Пенсильвании, в нее попала молния.

«У нас был свой, колодец, из которого в дом поступала вода. Я наполнял утюг и держал руку на кране. И тут в колодец ударила молния. Меня отбросило через всю кухню и я ударилась о холодильник. Это было очень сильно. К счастью, моя мама была рядом. Она схватила меня и привела в чувство»,

— призналась актриса.

Рассказала звезда и о том, как случайно порезала шею бельевой веревкой.

«Порез чуть не затронул яремную вену. Оставалось меньше дюйма»,

— поделилась Стоун.

Тем не менее, самым жутким происшествием в своей жизни Шерон считает инсульт, который случился у актрисы в 2001 году. Звезда призналась: вероятность того, что она выживет составляла всего 1%.

«Я чувствовала себя так, словно мне выстрелили в голову. Помню, как лежала и думала: «У меня инсульт»,

— рассказала кинодива.

Неделю она провела в коме, а после пережила сложнейшую семичасовую операцию, после которой заново училась двигаться и даже говорить. Болезнь, безусловно, сказалась на ее карьере: актрису перестали приглашать на съемки, что стало для нее еще одним ударом.

Шерон потратила годы, чтобы прийти в норму, и, похоже, снова готова радовать поклонников новыми ролями.

Шерон Стоун родилась в маленькой Пенсильванской деревне и с детства мечтала стать актрисой. Известность по голливудским меркам пришла к ней довольно поздно — в 31 год. Именно тогда она сыграла свою звездную роль в триллере «Основной инстинкт». Актриса становилась номинанткой таких престижных премий как «Золотой глобус», «Эмми» и «Оскар». Шерон дважды была замужем. В браке со вторым супругом — редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бранштейном она усыновила мальчика. Муж и жена не смогли сохранить брак: супруг актрисы подал на развод. Именно в этот период у Стоун случился инсульт. В итоге, опека над ребенком была присвоена Филу. Звезда тяжело переживала это решение. Сегодня актриса проживает в Западном Голливуде вместе с двумя приемными сыновьями Лэрдом и Куинном.