Жены олигархов, оставшиеся нищими после развода

Когда они выходили замуж за олигархов, то думали, что попали в сказку. Только вот сказка длилась недолго, а для кого-то такой брак стоил жизни. Судьбе каждой из этих женщин не позавидуешь, несмотря на то, что у них было всё, о чем только можно мечтать.

Анжелика 11 лет была в браке за российским бизнесменом Николаем Агурбашем. Она ушла от мужа, чтобы не быть рабыней. «Мужчина, который любил меня, лишил всего», — рассказывала Агурбаш после развода.

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Мужчина оставил без копейки денег и крышей над головой не только бывшую жену, но и родного сына. Николай отказался выплачивать алименты.

«У меня сейчас сложное финансовое положение, в которое меня поставил мужчина. Так получилось, что за 11 лет брака я ничего не заработала. Хотя я много работала и не только выступала, а еще и помогала в развитии бизнеса своему супругу, но почему-то он решил, что мне ничего не принадлежит»,

— объясняла Агурбаш после развода.

Теперь уже сложно поверить в то, что когда-то она сводила концы с концами, продавая драгоценности, чтобы выжить. Сейчас Анжелика Агурбаш даёт сольные концерты и предпочитает не вспоминать прошлое.

Ещё будучи совсем юной девочкой из Красноярского края, она грезила карьерой модели. Лиза хотела влюбиться и выйти замуж за того, кто будет оберегать её всю жизнь. Юной красавицей заинтересовался олигарх Валентин Иванов . Тогда мужчине было 52 года, а девочке не было и 15 лет.

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Её привлекала богатая жизнь, которую ей мог подарить Валентин. Когда Лизе исполнилось 17 лет, пара поженилась. Но счастье длилось недолго. Супруг обвинил девушку в измене, избил и выгнал из дома без каких-либо документов.

К счастью, юная особа смогла восстановить всё и начать карьеру модели, забыв о бывшем муже.

Графиня Александра Толстая

Избранником Александры был российский бизнесмен Сергей Пугачев . В отношениях у них родилось трое детей, но до ЗАГСа они так и не дошли.

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Свою замечательную журналистскую карьеру Александра оставила ради семьи. Только вот когда у Сергея начались проблемы с бизнесом и на него завели уголовное дело, он решил бежать за границу, оставив гражданскую жену и детей нищими.

Без денег, без работы и с тремя детьми, она пошла на шоу Андрея Малахова «Пусть говорят», чтобы рассказать, какой её муж был тиран и что ей очень нужна работа.

Яна Прежевская

Судьба этой женщины закончилась трагически. Яна и ее супруг Евгений Фролов жили душа в душу. Женщина родила ему троих сыновей. А вот в 2012 году в их семье произошёл разлад. Говорят, что Евгений узнал об измене жены, избил ее до полусмерти и выгнал из дома. Дети не общались с матерью, а Фролов первое время оплачивал Яне съемное жилье.

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Вскоре Яна начала сильно пить, а Фролов женился во второй раз и она стала документально матерью для детей Прежевской и Фролова. В 2015 году Яна умерла от черепно-мозговой травмы и инсульта. Фото: Инстаграм.