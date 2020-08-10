Российские звезды, которые скрывают своих детей 

Одни знаменитости публикуют фото наследников прямиком из роддома, а другие не показывают детей годами.

В день рождения сына Алсу (10 августа Рафаэль отметит свой четвертый день рождения) «Летидор» расскажет об особо скрытных звездных персонах, которые дорожат приватностью семьи настолько, что до сих пор не показали фанатам своих детей.

Алсу

Своим желанием не показывать наследника Алсу не удивила публику, ведь певица и старших детей долгое время не представляла поклонникам. Поэтому можете не разыскивать маленького Рафаэля на фотографиях в «Инстаграме» его мамы. Максимум, что вы найдете, — фото со спины или кадр, где глаза ребенка закрыты стикером в виде солнцезащитных очков.

Поклонники уже настолько рьяно атакуют любимую певицу расспросами о мальчике, что Алсу посвятила этой теме отдельный эфир в «Инстаграме».

Я хочу еще раз всем сказать: мир увидел Микеллу и Сафину, когда Микелле было пять, а Сафине шесть лет. И никто не удивлялся. Я всем сказала, что я не готова сейчас показывать ребенка и в этом скрывается весь секрет. Никуда я его не спрятала. Просто он слишком маленький. Когда подрастет и захочет сказать всем «привет», тогда он это и сделает,

— обосновала свою точку зрения Алсу.

Викторию Дайнеко фанаты не реже забрасывают вопросами о дочери. И это не удивительно, ведь артистка стала мамой почти 5 лет назад (в октябре 2015 года), но до сих пор никто точно не знает, как зовут девочку!

Победительница «Фабрики звезд 5» показывала праздники, организованные в честь малышки, рассказывала о ее увлечениях и о том, что кроха очень любит песни своей знаменитой мамы, хвасталась кадрами, сделанными дочерью, но не более того.

Певица признавалась, что тяжело воспринимает критику и пристальное внимание к своей персоне. Она считает, что в случае публикации фото дочери малышку заденет волна комментариев (не всегда положительных) от людей.

Некоторое время назад в СМИ стали появляться слухи, что единственную дочь Виктории Дайнеко зовут Лидия, но в своих интервью артистка не подтверждала эту информацию.

Я никому в этом не признаюсь. Конечно, я не заставляю дочь придумывать себе другое имя, когда люди с ней знакомятся. Просто я решила, что ее жизнь — это ее жизнь. Когда она захочет представиться и рассказать о себе общественности, она обязательно это сделает. А до тех пор я бы не очень хотела вмешиваться в ее судьбу и принимать за нее такие решения. Нет, это не какая-то вселенская тайна, и все близкие люди в курсе, просто я не хочу делать это публичным вопросом,

— говорила звездная мама в эфире Радио Romantika.

Впервые фото с дочкой Амелией известная певица показала в ноябре 2017 года, через примерно полтора месяца после появления на свет. Правда, звездная мама опубликовала кадр, на котором можно разглядеть лишь крохотную ручку малышки.

В честь первого дня рождения дочери Юлия разместила в своем «Инстаграме» черно-белый кадр из роддома, где запечатлены новоиспеченные родители и девочка (разумеется, лица ребенка не видно). Потом Ковальчук радовала поклонников видео с праздника Амелии и даже показывала кадры с отдыха на море.

Но до сих пор певица и ее супруг Алексей Чумаков не представили свою дочь фанатам. Стоит ли удивляться, что при каждом удобном случае подписчики просят пару об этом. Однако Юлия и Алексей, по всей видимости, не намерены менять ситуацию.

В своем «Инстаграме» знаменитый певец ответил на вопрос, почему они до сих пор не показывают девочку:

Никогда не обращался к людям со схожей просьбой. Считаю этот вопрос бестактным. Но те, кто в силу собственной врожденной глупости задает схожие вопросы, всегда смогут унять свое любопытство, глядя на собственных детей.

Как знать, может быть, в октябре по случаю третьего дня рождения Амелии знаменитые родители сделают все-таки исключение?

Похожая ситуация у Полины Гагариной. Звездная мама показывает трехлетнюю дочь со спины, сбоку, сверху, вполоборота, но для поклонников до сих пор остается открытым вопрос, на кого же больше похожа малышка Мия — на знаменитую маму-певицу или на папу-фотографа.

В какой-то момент под очередным фото девочки наряду с комментариями о стильном образе Мии Полину Гагарину забросали возмущениями, что ребенок показывается исключительно со спины.

«Неинтересно уже смотреть только со спины», «Лицо Мии уже показали! Смысл фоткать сзади», «Почему вы не показываете лицо дочери?» — восклицали подписчики.

Невероятные глаза. Они такие огромные, что мне кажется, если их увидит «Инстаграм» и мои 7,5 миллионов подписчиков… Я не знаю, я храню. Мне кажется, это так важно,

— говорила Гагарина о дочери RU.TV в ноябре 2019 года.

Перед вами еще одна звездная мама, которая вполне могла бы побороться за звание тайного агента. Светлана Лобода сообщила поклонникам о беременности, когда это невозможно было скрывать. С момента появления на свет малышки Тильды прошло больше двух лет (девочка родилась в мае 2018 года), но певица до сих пор не рассекретила имя отца девочки и не показала малышку поклонникам.

Единственное, чем приходится фанатам довольствоваться, так это кадрами, где девочка повернута спиной, где опущена ее голова, где лицо крохи закрыто каким-нибудь стикером в программе фоторедактора или рукой старшей сестренки.

Когда Светлана познакомит Тильду с фанатами и представителями СМИ, не известно. Скорее всего, это произойдет через пару-тройку лет.

У меня есть определенные суеверия, организм молодой, незащищенный, у них своя аура, поэтому детки известных людей должны оставаться в тени своих родителей, по крайней мере первое время. Потом у них будет свой путь, они окрепнут, все смогут на них посмотреть,

— объясняла Лобода свою позицию в онлайн-шоу «Удаленка, блин!».

У известной супермодели пятеро детей. Правда, поклонники хорошо знакомы лишь с тремя из них. С сыновьями Натальи Водяновой от французского бизнесмена Антуана Арно публика еще не знакома. Точнее, почти не знакома.

В июле 2018 года в Портофино папарацци удалось сфотографировать Романа, младшего сына возлюбленных, а спустя пару дней во время прогулки по Сен-Тропе в объективы камер попал и Максим.

В июне 2019 года звездная мама публиковала в своем «Инстаграме» архивное фото с младшим сыном (на нем запечатлен Роман, когда ему было не больше годика).

Правда, с тех пор в аккаунте многодетной мамы кадры с подросшими младшими детьми, на которых можно было бы разглядеть их лица, не появлялись.

Если Наталья и публикует снимки с сыновьями, то всегда закрывает лица Романа и Максима.

Если вспомнить тот факт, что супермодель показала маленького Максима во время кормления грудью (все помнят чудесное черно-белое фото, сделанное еще в 2014 году?), можно предположить, что младших мальчиков она официально представит поклонникам с помощью красивой фотосессии.

Три сына и три повторяющиеся истории. Мария Кожевникова не относится к тому типу знаменитых мам, которые ведут прямую трансляцию из роддома, а уже спустя через пару-тройку дней показывают поклонникам первую профессиональную фотосессию новорожденного. Имена детей актрисы фанаты узнали примерно через год после их рождения, а рассмотреть лица мальчиков смогли еще позже.

На данный момент «засекреченным» остается лишь младший сын звезды — 3-летний Василий. Его первое фото (на нем была запечатлена ручка малыша) появилось в Сети осенью 2017 года, спустя пару-тройку месяцев после рождения. Чуть позже Кожевникова показала сына со спины (фанаты смогли увидеть только шапку крохи с большим помпоном).

В честь Дня любви, семьи и верности многодетная мама разместила в «Инстаграме» фото семьи в полном составе. Правда, на нем Василий опустил голову.

А по случаю дня рождения мальчика в аккаунте его мамы появилось несколько кадров ребенка — в солнцезащитных очках на пляже, вполоборота за рулем катера, со спины.

Актриса объяснила, почему до сих пор не показала сына. Как оказалось, тут дело не в ней, а в желании мальчика.

Спросила у Василька можно ли его выставить в инстаграмм, не понимая, конечно, о чём вообще идёт речь, наш кудрик своим звонким голосом ответил НЕТ 3х летний период отрицания, он такой! На всё отвечать нетЬ! А для меня желание моего царя закон! Так что простите, но не в этот раз,