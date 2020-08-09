Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диденко оправдалась за фото с новым возлюбленным 

Вечерняя Москва и ещё 3 3 часа назад
Диденко оправдалась за фото с новым возлюбленным
Фото: Вечерняя Москва
Аптечный блогер Екатерина Диденко показала фото с новым возлюбленным в своем Instagram и вновь вызвала негодование аудитории.
На снимке молодая вдова в объятиях 22-летнего актера Владислава Черных на отдыхе в Абхазии.

— Границу в Абхазию открыли и мы решили рвануть в горы,

— подписала фото Диденко.
Вечерняя Москва
Подписчики начали спрашивать Диденко, почему она не скорбит о погибшем супруге, пишет StarHit.
«Почему вы не скорбите?»; «Как можно так поступать после смерти любимого мужа»; «Что скажут вам ваши дети?», — написали пользователи в комментариях к публикации.
Позже девушка ограничила возможность комментировать ее фото и ответила всем в сториз.

— Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь и перестану работать, начну все выносить из дома? Для кого нужна галочка скорбить ровно год? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366 день идешь в отрыв и во все тяжкие,

— написала Диденко.
Также она призналась, что все 11 лет брака с мужем были хорошими и последние полгода они были особенно счастливы.
О новом романе провизора стало известно в начале лета, когда девушка отдыхала в санатории в Подмосковье.
Напомним, 28 февраля этого года муж блогера Екатерины Диденко заказал на ее вечеринку в бане 25 килограммов сухого льда, который бросили в бассейн. После этого туда стали прыгать гости вечеринки. При контакте с хлорированной горячей водой выделился углекислый газ, из-за чего пострадали семь гостей, получив химические ожоги дыхательных путей. В результате три человека погибли — муж блогера Валентин и двое друзей. По данному факту возбудили уголовное дело.
Вечерняя Москва: последние новости
Валерий Сюткин в 62 года в четвертый раз стал отцом Валерий Сюткин в 62 года в четвертый раз стал отцом Наталья Орейро опубликовала архивный снимок с сыном Мерлином Наталья Орейро опубликовала архивный снимок с сыном Мерлином «Старый шмоточник»: поклонники раскритиковали Киркорова из-за дорогих кроссовок «Старый шмоточник»: поклонники раскритиковали Киркорова из-за дорогих кроссовок
Женский форум
Звёзды , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жены олигархов, оставшиеся нищими после развода
Жены олигархов, оставшиеся нищими после развода
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
62-летний Сюткин стал отцом в четвертый раз
62-летний Сюткин стал отцом в четвертый раз
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Асмус приписали роман с российским актером
00:57
Асмус приписали роман с российским актером
Звёзды
Киркоров похвастался кроссовками за миллион
01:00
Киркоров похвастался кроссовками за миллион
Звёзды
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
00:32
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение