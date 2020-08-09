Диденко оправдалась за фото с новым возлюбленным 

Аптечный блогер Екатерина Диденко показала фото с новым возлюбленным в своем Instagram и вновь вызвала негодование аудитории.

На снимке молодая вдова в объятиях 22-летнего актера Владислава Черных на отдыхе в Абхазии.

— Границу в Абхазию открыли и мы решили рвануть в горы,

— подписала фото Диденко.

Вечерняя Москва

Подписчики начали спрашивать Диденко, почему она не скорбит о погибшем супруге, пишет StarHit.

«Почему вы не скорбите?»; «Как можно так поступать после смерти любимого мужа»; «Что скажут вам ваши дети?», — написали пользователи в комментариях к публикации.

Позже девушка ограничила возможность комментировать ее фото и ответила всем в сториз.

— Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь и перестану работать, начну все выносить из дома? Для кого нужна галочка скорбить ровно год? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366 день идешь в отрыв и во все тяжкие,

— написала Диденко.

Также она призналась, что все 11 лет брака с мужем были хорошими и последние полгода они были особенно счастливы.

О новом романе провизора стало известно в начале лета, когда девушка отдыхала в санатории в Подмосковье.

Напомним, 28 февраля этого года муж блогера Екатерины Диденко заказал на ее вечеринку в бане 25 килограммов сухого льда, который бросили в бассейн. После этого туда стали прыгать гости вечеринки. При контакте с хлорированной горячей водой выделился углекислый газ, из-за чего пострадали семь гостей, получив химические ожоги дыхательных путей. В результате три человека погибли — муж блогера Валентин и двое друзей. По данному факту возбудили уголовное дело.