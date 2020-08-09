Сюткин стал отцом в четвертый раз 

Супруга 62-летнего певца, 45-летняя Виола в одной из московских клиник родила сына, сообщает издание StarHit.

О совместном втором ребенке звездная пара мечтала уже несколько лет. Когда Виола, наконец, забеременела, супруги решили держать ее положение в строжайшей тайне. Последние несколько месяцев Сюткины провели в загородном доме. Конспирация не была лишней: о том, что Виола беременна, не догадывался никто.

Как сообщает StarHit, медицинский персонал клиники, где рожала супруга Валерия, отмечает, что роды прошли хорошо, а малыш появился на свет настоящим богатырем.

Напомним, что новорожденный стал четвертым ребенком Сюткина: от первого брака у Валерия есть дочь Елена, которая уже сделала отца дедушкой, во втором браке на свет появился сын Максим, с третьей женой Виолой певец воспитывает дочь Виолетту.