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Сюткин стал отцом в четвертый раз 

Александра Нечаева 53 минуты назад
Сюткин стал отцом в четвертый раз
Фото: @syutkin_valeriy
Супруга 62-летнего певца, 45-летняя Виола в одной из московских клиник родила сына, сообщает издание StarHit.
О совместном втором ребенке звездная пара мечтала уже несколько лет. Когда Виола, наконец, забеременела, супруги решили держать ее положение в строжайшей тайне. Последние несколько месяцев Сюткины провели в загородном доме. Конспирация не была лишней: о том, что Виола беременна, не догадывался никто.
Как сообщает StarHit, медицинский персонал клиники, где рожала супруга Валерия, отмечает, что роды прошли хорошо, а малыш появился на свет настоящим богатырем.
Напомним, что новорожденный стал четвертым ребенком Сюткина: от первого брака у Валерия есть дочь Елена, которая уже сделала отца дедушкой, во втором браке на свет появился сын Максим, с третьей женой Виолой певец воспитывает дочь Виолетту.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Муцениеце отказалась играть с Прилучным.
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