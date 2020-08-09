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«Кому нужна галочка скорбеть год?»: Диденко ответила разгневанным подписчикам 

Александра Нечаева 3 часа назад
«Кому нужна галочка скорбеть год?»
Фото: @didenko.katerina
Аптечная ревизорро Екатерина Диденко, муж которой трагически погиб в феврале этого года, нырнув в бассейн с сухим льдом, вновь вызвала гнев подписчиков, опубликовав фотографии с новым бойфрендом.
@didenko.katerina
Со своим избранником Екатерина сейчас отдыхает в Абхазии и делится с фолловерами снимками, на которых выглядит совершенно счастливой. Подписчики Диденко не преминули отметить, что вдова недолго горевала по безвременно покинувшему ее мужу и слишком быстро оказалась в объятиях другого мужчины.
На Екатерину посыпались упреки, поэтому блогер решила закрыть публикацию от комментариев и ответила недоброжелателям в сториз. Диденко отметила, что все 11 лет брака была счастлива со своим мужем, но ей необходимо жить дальше.

— Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь и перестану работать, начну все выносить из дома? Для кого нужна галочка скорбить ровно год? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366 день идешь в отрыв и во все тяжкие,

— высказала блогер свою позицию.
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Женский форум 5
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