«Кому нужна галочка скорбеть год?»

Аптечная ревизорро Екатерина Диденко, муж которой трагически погиб в феврале этого года, нырнув в бассейн с сухим льдом, вновь вызвала гнев подписчиков, опубликовав фотографии с новым бойфрендом.

@didenko.katerina

Со своим избранником Екатерина сейчас отдыхает в Абхазии и делится с фолловерами снимками, на которых выглядит совершенно счастливой. Подписчики Диденко не преминули отметить, что вдова недолго горевала по безвременно покинувшему ее мужу и слишком быстро оказалась в объятиях другого мужчины.

На Екатерину посыпались упреки, поэтому блогер решила закрыть публикацию от комментариев и ответила недоброжелателям в сториз. Диденко отметила, что все 11 лет брака была счастлива со своим мужем, но ей необходимо жить дальше.

— Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь и перестану работать, начну все выносить из дома? Для кого нужна галочка скорбить ровно год? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366 день идешь в отрыв и во все тяжкие,

— высказала блогер свою позицию.