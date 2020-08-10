Самойлова пожаловалась на отдых в Турции 

Звезда призналась: все ее время посвящено исключительно желаниям дочерей, и от этого она сильно утомилась.

Знаменитость отправилась на турецкий курорт Белек вместе с мужем Джиганом, детьми и их бабушкой и дедушкой. Тем не менее, женщина подходит к воспитанию любимых чад ответственно и преимущественно сама проводит с ними время.

По ее словам, отдых оказался очень активным, дети умудрились составить целое расписание. Оксана участвует во всех их развлечениях. К примеру, осваивает горки и бассейн с волнами. На ее внешнем виде такая активность тоже отражается не лучшим образом: на голове у нее постоянно «гнездо» из-за попадания песка и соленой воды.

Тем не менее, на снимке, который Самойлова опубликовала в Инстаграм, она выглядит великолепно. Звезда запечатлена сидя у бассейна с бокалом в руке, при этом смотрится она отдохнувшей и расслабленной. Впрочем, по признанию Оксаны, это всего лишь удачно сделанный кадр, а напиток в бокале — не вино, а обычный яблочный сок.

"Типа я сижу такая расслабленная попиваю винишко на самом деле это яблочный сок, а на заднем плане в бассейне визжат и плещутся 4 детей, у меня стёрлись ноги от бесконечного купания в бассейне с волнами, синяки от горок и качелей, волосы одно сплошное гнездо из песка и соленой воды одним словом отдых с детьми)) нам тут реально спать некогда 33 развлечения и мы всегда в первых рядах дети составили целое расписание и заставляют нас ходить на все вечеринки)) я уже даже и не знаю хорошо ли когда в отеле столько всего", — написала она в Instagram (Прим. ред. — орфография и пунктуация автора сохранены)

Несмотря на усталость, в целом отдых производит на Самойлову положительные впечатления. Она отметила, что ее семья не была в Турции уже около 6-7 лет, а отправились они туда из-за того, что список доступных к посещению курортов был ограничен из-за пандемии коронавируса. По словам знаменитости, для нее стало неожиданностью то, что развлечения для детей представлены в таком разнообразии, и этим фактом она очень довольна.