«Стараюсь не выставлять личную жизнь напоказ»

Недавно состоялся певческий дебют девушки, и она решила поделиться некоторыми подробностями личной жизни с журналистами.

Александра Морозова — дочь известной певицы Славы. Девушка похожа на звездную маму не только внешне — она как и Слава хочет стать певицей. В интервью «Peopletalk» она призналась, что изначально планировала попробовать себя в качестве актрисы, но вся ее жизнь из-за работы матери связана с музыкой, поэтому карьера певицы стала для юной исполнительницы приоритетной.

Александра поделилась с журналистами и подробностями личной жизни. По признанию начинающей певицы, она не любит выставлять отношения напоказ. Раньше у нее были молодые люди, но пока ничем серьезным отношения с ними не заканчивались. Также она рассказала, что первая любовь, как и большинству, разбила ей сердце. Сейчас девушка сосредоточена на карьере и балует подписчиков снимками в Инстаграм. Многие фото достаточно откровенные, но Сашу это ничуть не смущает, тем более, что ее мама к подобным экспериментам дочери относится нормально.