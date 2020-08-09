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Дочь певицы Славы «Стараюсь не выставлять личную жизнь напоказ» 

Passion.ru 1 час назад
«Стараюсь не выставлять личную жизнь напоказ»
Фото: Passion.ru
Недавно состоялся певческий дебют девушки, и она решила поделиться некоторыми подробностями личной жизни с журналистами.
Александра Морозова — дочь известной певицы Славы. Девушка похожа на звездную маму не только внешне — она как и Слава хочет стать певицей. В интервью «Peopletalk» она призналась, что изначально планировала попробовать себя в качестве актрисы, но вся ее жизнь из-за работы матери связана с музыкой, поэтому карьера певицы стала для юной исполнительницы приоритетной.
Александра поделилась с журналистами и подробностями личной жизни. По признанию начинающей певицы, она не любит выставлять отношения напоказ. Раньше у нее были молодые люди, но пока ничем серьезным отношения с ними не заканчивались. Также она рассказала, что первая любовь, как и большинству, разбила ей сердце. Сейчас девушка сосредоточена на карьере и балует подписчиков снимками в Инстаграм. Многие фото достаточно откровенные, но Сашу это ничуть не смущает, тем более, что ее мама к подобным экспериментам дочери относится нормально.
Александра Морозова — старшая дочь певицы Славы. Девочка появилась у исполнительницы в браке с Константином Морозовым. Пара развелась в 1999 году из-за бытовых разногласий. Сейчас Слава находится в отношениях с бизнесменом, бывшим генеральным директором ЗАО «Национальная резервная корпорация» Анатолием Данилицким. Между влюбленным разница в 28 лет, но ни Славу, ни Анатолия это ничуть не смущает. От Данилицкого у певицы есть вторая дочь по имени Антонина. Девочка появилась на свет в 2011 году.
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