Ефимова в купальнике запечатлелась у пляжа 

Неоднократный призер Олимпиады по плаванию Юлия Ефимова в Instagram порадовала своих поклонников очередным красивым кадром. На фотографии «королева брасса», как ее называют фанаты, запечатлелась в соблазнительном купальнике на камнях у моря. На заднем плане можно разглядеть спортсменов и отдыхающих, занимающихся виндсерфингом и катающихся на досках.

@pryanya93

«Кто сможет догадаться, что это за пляж?» — задала звезда вопрос своим подписчикам.

В комментариях пользователи выразили свое восхищение точеной фигурой звезды.

«Юля, ты прекрасна!» «Юля, удачи вам на будущей Олимпиаде. Вы просто восхитительны», «Юля, ну нельзя быть красивой такой».

Напомним. что Юлия Ефимова обладательница трех олимпийских наград. В 2012 году в Лондоне она стала третьей на дистанции 200 метров брасом. Через четыре года в бразильском Рио-де-Жанейро она выиграла еще две медали — стала второй на дистанциях сто и двести метров брассом. Пловчиха не раз отмечала, что ее главная цель выиграть золото на играх.