Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотограф показал Бабкину до «перекройки лица» 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram показал, как выглядела певица Надежда Бабкина до «перекройки лица». Как известно, звезда в последние годы, как уверены ее подписчики, была частым гостем у пластических хирургов. Надо отметить, что исполнительница на кадре очень женственная, молодая и «живая».
@romanrodin1959

«Всем хорошего дня! Ну а я продолжу публикацию моих уникальных фотографий. Сегодня в кадре Надежда Бабкина и популярный когда-то ведущий «Песни года» актер Евгений Меньшов».

«Какие они счастливые», «Спасибо, Роман. Очень симпатичный снимок», — заметили в комментариях пользователи.
Добавим, что Евгений Меньшов, с которым запечатлена Бабкина, уже ушел из жизни. Он умер в 2015 году в возрасте 67 лет. В последние годы жизни у него были серьезные проблемы с почками. Похоронен ведущий на Троекуровском кладбище столицы.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Не стыдно»: Ольга Серябкина в черном бикини с завышенной талией у реки восхитила подписчиков «Не стыдно»: Ольга Серябкина в черном бикини с завышенной талией у реки восхитила подписчиков Валерий Сюткин поделился снимками беременной жены и новорожденного сына из роддома Валерий Сюткин поделился снимками беременной жены и новорожденного сына из роддома Стильные и бородатые: Хромченко обнародовала редкое фото взрослого сына и мужа Стильные и бородатые: Хромченко обнародовала редкое фото взрослого сына и мужа
Звёзды , Видео , Надежда Бабкина , Роман Родин , Евгений Меньшов , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
Жены олигархов, оставшиеся нищими после развода
Жены олигархов, оставшиеся нищими после развода
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Зачем в каждом доме нужна гвоздика
02:27
Зачем в каждом доме нужна гвоздика
Дом и сад
Как выглядит дочь скандальной солистки «Тату»
03:11
Как выглядит дочь скандальной солистки «Тату»
Звёзды Дети
Чем спред отличается от сливочного масла
01:52
Чем спред отличается от сливочного масла
Еда Здоровье
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение