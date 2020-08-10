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«Надо рот зашить»: Пригожин раскрыл простой способ похудения 

РИА Новости 5 часов назад
Пригожин раскрыл простой способ похудения
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Пятым каналом поделился секретом похудения.
Пригожин отметил, что ему удалось сбросить "пятерочку". Этого удалось добиться благодаря увеличению физической активности, а также уменьшению размеров порций еды.

"Поддерживаем хорошую физическую форму в условиях карантина и отсутствия активностей. Поэтому ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму", — пояснил продюсер.

По его словам, ничего сверхъестественного в его способе похудения нет.

"Естественно, конечно, надо рот зашить — по-другому никак", — сыронизировал Пригожин.

Ранее продюсер рассказал, что в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей, отметив при этом, что не представляет, как звезды шоу-бизнеса могут прожить на 50 тысяч.
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