Пригожин раскрыл секрет своего похудения 

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как ему удалось похудеть. Своим секретом он поделился в беседе с Пятыми каналом.

По словам Пригожина, он похудел на "пятерочку". При этом он отметил, что ничего сверхъестественного в его способе сброса лишнего веса нет. Продюсер увеличил свою физическую активность.

"Поддерживаем хорошую физическую форму в условиях карантина и отсутствия активностей. Поэтому ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму", — поделился Иосиф Пригожин.

Кроме того, он уменьшил размер порций: