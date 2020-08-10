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Пригожин раскрыл секрет своего похудения 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как ему удалось похудеть. Своим секретом он поделился в беседе с Пятыми каналом.
По словам Пригожина, он похудел на "пятерочку". При этом он отметил, что ничего сверхъестественного в его способе сброса лишнего веса нет. Продюсер увеличил свою физическую активность.

"Поддерживаем хорошую физическую форму в условиях карантина и отсутствия активностей. Поэтому ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму", — поделился Иосиф Пригожин.

Кроме того, он уменьшил размер порций:

"Естественно, конечно, надо рот зашить — по-другому никак".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Пригожин назвал артистов "крепостными".
Звёзды , Видео , Иосиф Пригожин
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