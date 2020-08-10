Пригожин раскрыл секрет своего похудения 

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как ему удалось похудеть. Своим секретом он поделился в беседе с Пятыми каналом.
По словам Пригожина, он похудел на "пятерочку". При этом он отметил, что ничего сверхъестественного в его способе сброса лишнего веса нет. Продюсер увеличил свою физическую активность.
"Поддерживаем хорошую физическую форму в условиях карантина и отсутствия активностей. Поэтому ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму", — поделился Иосиф Пригожин.
Кроме того, он уменьшил размер порций:
"Естественно, конечно, надо рот зашить — по-другому никак".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Пригожин назвал артистов "крепостными".