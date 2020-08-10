Хромченко показала редкое фото взрослого сына и мужа

Эвелина Хромченко — настоящая звезда российского телевидения, ее стилю приклоняются, к ее советам прислушиваются. Часто ведущая «Модного приговора» не церемонится с участниками шоу.

Из ее высказываний понятно, что себя в обиду она не даст, а в отношениях ценит женскую самостоятельность и независимость. Из-за этого многие ее поклонники думают, что фэшн-эксперт не состоит в отношениях, предпочитая гордое одиночество. Кроме того, Эвелина очень редко публикует в Сети фотографии из своей личной жизни.

Тем не менее, Хромченко далеко не одна, она счастливая мама и жена. Фото с сыном Артемием и гражданским мужем художником Дмитрием Семаковым она показала в stories Instagram. Оба мужчины оказались с бородами. Естественно, что при такой супруге и матери выглядели они суперстильно.

Оказалось, что наследник Эвелины в настоящий момент учится в университете в магистратуре по направлению естественных наук. «Работает по специальности», — также заметила телезвезда. А вот про супруга стилист распространяться не стала, но он и без того личность известная. Мужчина родом из России, но считается американским художником-экспрессионистом, организуя выставки по всему миру. Со своей гражданской женой он часто путешествует по миру.

@evelinakhromtchenko

Хромченко рассекретила своего сына-студента.