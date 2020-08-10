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Российские звезды, которых не уважают 

Диана Товсепова 38 минут назад
Русские звезды, которых никто не уважает
Фото: @actor.panin
Среди звезд российского шоу-бизнеса есть те, которых не уважают ни коллеги, ни большинство российских зрителей. Причины такой «дискриминации» всегда разные.

Ольга Бузова

Телеведущая Ольга Бузова годами пытается завоевать уважение коллег и имеет миллионную армию фанатов. Однако девушке не могут простить связь со скандальным «Домом-2», показную глупость, а сейчас еще и карьеру певицы. Особенно сильно в Бузовой раздражает количество проектов, которыми она занимается. Бижутерия, одежда, еда, криптовалюта — блондинка зарабатывает почти на всем, чем еще больше бесит коллег.

Алексей Панин

Имя Алексея Панина больше связано с неприятными скандалами, чем с актерской деятельностью. Непутевый актер увлекался алкоголем, участвовал в драках (и даже с женщинами), судился с женой за дочь, публиковал непристойные фото и был обвинен в зоофилии из-за нашумевшего видео с собакой.

Алена Водонаева

Еще одна звезда «Дома-2» Алена Водонаева давно пытается попасть в высшие круги российского шоу-бизнеса. Однако в Сети никак не могут забыть ее прошлое, то и дело припоминая ее откровенные выходки на проекте. Постоянная смена возлюбленных и провокационные интервью также не дают ей исправить репутацию «домовской скандалистки» с большим бюстом.

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин упоминается в СМИ исключительно из-за его скандальных отношений. Звезду то и дело приглашают на передачи, чтоб обсудить его очередную возлюбленную. Причем 35-летний Шаляпин обычно выбирает дам постарше. Особенно размусолен на ТВ был его роман с пожилой Ларисой Копенкиной.
Прохор скандально женился на ней, а потом также скандально развелся и делил имущество. Многие посчитали эту историю «рекламной», однако сейчас Шаляпин встречается с бывшей женой Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской.

Сергей Зверев

Выражение «звезда в шоке» пустил в народ стилист Сергей Зверев, однако за годы своей известности уважения Зверев так и не заслужил. Возможно, дело в его эпатажных нарядах и многочисленных пластических операциях. Все это не украсил и конфликт Зверева с сыном, которого стилист лишил наследства.
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Звёзды , Лариса Копенкина , Сергей Зверев , Алексей Панин , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян , Ольга Бузова , Алена Водонаева
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