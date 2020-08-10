«Я была дома, у нас был собственный колодец. Я наполняла утюг водой, держа рукой кран. В колодец ударила молния, она прошла по воде. Меня подбросило и швырнуло через кухню, я ударилась о холодильник», — поделилась Шэрон Стоун.