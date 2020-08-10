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Шэрон Стоун рассказала, как трижды чуть не умерла 

Анастасия Иванова 41 минуту назад
Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о трех случаях из своей жизни, когда она чуть не умерла. Об этом пишет The Sun.
Однажды актриса пережила удар молнией. Ей вовремя оказали первую помощь.

«Я была дома, у нас был собственный колодец. Я наполняла утюг водой, держа рукой кран. В колодец ударила молния, она прошла по воде. Меня подбросило и швырнуло через кухню, я ударилась о холодильник», — поделилась Шэрон Стоун.

В 14 лет актриса случайно порезала себе шею в районе яремной вены, а девять лет назад, в 2001 году, у нее случился инсульт:

«Это было словно выстрел в голову. Я помню, как лежала и думала: "У меня инсульт"».

Ранее "Рамблер" сообщал, что появилось фото Бабкиной до "перекройки лица".
Звёзды , Видео , Шэрон Стоун
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