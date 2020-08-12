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58-летняя жена Малинина запечатлелась в купальнике 

Letidor.ru и ещё 2 2 часа назад
58-летняя жена Малинина запечатлелась в купальнике
Фото: Letidor.ru
Поклонники восхитились многодетной мамой.
Известный певец Александр Малинин вместе с женой Эммой воспитывает двоих детей. Устинье и Фролу по 19 лет. От первого брака у супруги артиста есть еще взрослый сын Антон. Он подарил своей маме и композитору двоих внуков. Сейчас звездная семья в полном составе отдыхает в Италии. Эмма Малинина опубликовала в личном блоге фото в купальнике. В Сети восхитились фигурой многодетной мамы.
@doktoremmamalinina

«Воот это фигура! Красота, потрясающе», «Эмма, тело богини!», «Какая красивая фигура», «Всем бы такую фигуру», «Обалденная Эмма! Редкостное сочетание полной гармонии мудрости, красоты, ума, женственности!», «Браво! Восхитительно!», «Фигура потрясная!Респект, леди!», «Всё, с завтрашнего дня перестаю жр…, в смысле есть. Хочу такую фигуру! », «Ну что сказать — богиня!», «Утонченная красавица!» — восторженно комментирует аудитория в Instagram.

Напомним, Александр Малинин — многодетный отец. От первого брака у него есть сын Никита, который стал самостоятельным певцом и композитором. Эмма Малинина подарила любимому мужу двоих детей: Устинью и Фрола. Двойняшки появились на свет 23 ноября 2000 года.
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Звёзды , Александр Малинин , Эмма Малинина
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