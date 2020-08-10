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Арзамасовой запретили заниматься сексом до свадьбы 

Слово и Дело и ещё 1 1 час назад
Именитый российский фигурист Илья Авербух пока не занимался сексом с Арзамасовой. О том, что мать актрисы "жестко блюдет" ее честь, журналистам "Экспресс газеты" рассказал знакомый серебряного призера Олимпийских игр.

"Арзамасова слушается маму. Но женщиной ей становиться уже пора. Да и с детьми тянуть не стоит", — констатировал собеседник издания.

Он заметил, что еще недавно Авербух не помышлял о рождении второго ребенка. Сейчас же, по словам знакомого заслуженного мастера спорта по фигурному катанию, сын тренера Мартин вырос, поэтому можно "задуматься о дочке".
О романе 46-летнего Авербуха с Арзамасовой стало известно летом. Пару заметили обнимающейся на веранде одного из столичных кафе. Вскоре звезды публично заявили, что их связывают отношения. Авербух, в отличие от Арзамасовой, уже был женат, но еще в 2007 году брак распался.
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Звёзды , Видео , Илья Авербух , Экспресс-газета
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