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Киркоров похвастался кроссовками за миллион рублей 

Анастасия Иванова 35 минут назад
Король поп-музыки и любитель модной одежды Филипп Киркоров похвастался новым приобретением—кроссовками за миллион рублей. Фактом приобретения драгоценной обуви из коллаборации Air Dior х Nike Jordan певец поделился с подписчиками в своем Instagtam-аккаунте.
Филипп запечатлел себя в зеркало, пока находился в бутике Dior, расположенного в Столешниковом переулке в Москве.

«Наконец-то они ко мне попали», — написал счастливый Киркоров.

@fkirkorov
К фотографии исполнитель приложил скриншот из Telegram-канала «Мур», в котором указано, что изначальная цена обуви составляла 150 тысяч рублей, однако сейчас ее можно купить за миллион.
@fkirkorov
В целом, поклонники певца за любовь к моде не осуждают и оставляют восторженные комментарии. Правда, находятся и те, кто не понимает любви к подобным тратам.

"Не тянет на 1 мульт! Люди вообще головой не дружат, если готовы за 1 лям купить!"

Ранее "Рамблер" рассказывал, с кем Киркоров отдыхал в Греции.
Женский форум 4
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров
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