Король поп-музыки и любитель модной одежды Филипп Киркоров похвастался новым приобретением—кроссовками за миллион рублей. Фактом приобретения драгоценной обуви из коллаборации Air Dior х Nike Jordan певец поделился с подписчиками в своем Instagtam-аккаунте.

Филипп запечатлел себя в зеркало, пока находился в бутике Dior, расположенного в Столешниковом переулке в Москве.

«Наконец-то они ко мне попали», — написал счастливый Киркоров.

@fkirkorov

К фотографии исполнитель приложил скриншот из Telegram-канала «Мур», в котором указано, что изначальная цена обуви составляла 150 тысяч рублей, однако сейчас ее можно купить за миллион.

@fkirkorov

В целом, поклонники певца за любовь к моде не осуждают и оставляют восторженные комментарии. Правда, находятся и те, кто не понимает любви к подобным тратам.