Хейтеры посчитали, что на свежем снимке продюсер переборщила с ретушью так, что узнать ее стало невозможно.

Новым кадром в Instagram Яна Рудковская решила продемонстрировать подписчикам работу своего визажиста. Продюсер призналась, что приходит на съемки из дома «с хвостиком и без make-up», а выходит из гримерки преображенная. Результатом такой трансформации Яна поделилась с фолловерами.

@rudkovskayaofficial

Но лишь немногие подписчики оценили произведенный эффект. Большинство вообще не узнали Яну и усомнились, что косметика может так менять человека. Хейтеры предположили, что Рудковская — активная пользовательница приложений с фильтрами, напоминающими фотошоп. И как раз в них, а не в таланте визажиста, кроется секрет красоты и молодости продюсера.

«Классно с фильтрами фотографироваться», «И благодаря приложение, чтобы не быть похожей на себя», «Перебор с фотошопом, сама себя хотя бы узнаешь?», «Фильтры творят чудеса. Кто это?», — пишут под постом комментаторы.

Яна не стала оставлять критику без внимания.

"Перед кем мне оправдываться? Перед теми, кто в принципе, лишён этики и воспитания. Я эти фильтры точно не делаю и не умею даже", — отметила звезда.