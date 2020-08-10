Хейтеры посчитали, что на свежем снимке продюсер переборщила с ретушью так, что узнать ее стало невозможно.
Новым кадром в Instagram Яна Рудковская решила продемонстрировать подписчикам работу своего визажиста. Продюсер призналась, что приходит на съемки из дома «с хвостиком и без make-up», а выходит из гримерки преображенная. Результатом такой трансформации Яна поделилась с фолловерами.
@rudkovskayaofficial
Но лишь немногие подписчики оценили произведенный эффект. Большинство вообще не узнали Яну и усомнились, что косметика может так менять человека. Хейтеры предположили, что Рудковская — активная пользовательница приложений с фильтрами, напоминающими фотошоп. И как раз в них, а не в таланте визажиста, кроется секрет красоты и молодости продюсера.
«Классно с фильтрами фотографироваться», «И благодаря приложение, чтобы не быть похожей на себя», «Перебор с фотошопом, сама себя хотя бы узнаешь?», «Фильтры творят чудеса. Кто это?», — пишут под постом комментаторы.
Яна не стала оставлять критику без внимания.
"Перед кем мне оправдываться? Перед теми, кто в принципе, лишён этики и воспитания. Я эти фильтры точно не делаю и не умею даже", — отметила звезда.
Надо сказать, что не сразу узнали Рудковскую даже коллеги. «Ты ли что ли?», — написал ей Максим Галкин.