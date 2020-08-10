«Собрала мешок денег»: раскрыт заработок Пелагеи

Пелегея находится в процессе развода со своим мужем Иваном Телегиным . Супруги намерены поделить совместно нажитое имущество, так что развод происходит достаточно медленно.

На очередном заседании суда выяснилось, что банковские счета певицы пусты. Хотя по данным рейтинга «Forbes» в 2018 году ее доход составил 1,7 млн долларов, Пелагея зарабатывала больше мужа, так как его доход был 60 миллионов рублей.

Дело в том, что юридически финансы проекта «Пелагея» принадлежат матери певицы Светлане Хановой . При этом сама Пелагея явно не бедствует: концерт в Калининградской области в честь 8 марта принес группе доход в 1,9 миллиона рублей. Так как девушка на гастролях ведет себя достаточно скромно, о ее богатстве никто и не догадывался.

«Тихонько приехала, собрала мешок денег — где-то 3 миллиона, где-то 7 — и до свиданья! Все тихо, без пафоса», — рассказал организатор концертов Сергей Лавров.

Сейчас Пелагея пытается отсудить у бывшего мужа около 10 миллионов в год в виде алиментов на воспитание их общей дочери Таисии.