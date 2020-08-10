«Собрала мешок денег»: раскрыт заработок Пелагеи

Пелегея находится в процессе развода со своим мужем Иваном Телегиным. Супруги намерены поделить совместно нажитое имущество, так что развод происходит достаточно медленно.
На очередном заседании суда выяснилось, что банковские счета певицы пусты. Хотя по данным рейтинга «Forbes» в 2018 году ее доход составил 1,7 млн долларов, Пелагея зарабатывала больше мужа, так как его доход был 60 миллионов рублей.
Дело в том, что юридически финансы проекта «Пелагея» принадлежат матери певицы Светлане Хановой. При этом сама Пелагея явно не бедствует: концерт в Калининградской области в честь 8 марта принес группе доход в 1,9 миллиона рублей. Так как девушка на гастролях ведет себя достаточно скромно, о ее богатстве никто и не догадывался.
«Тихонько приехала, собрала мешок денег — где-то 3 миллиона, где-то 7 — и до свиданья! Все тихо, без пафоса», — рассказал организатор концертов Сергей Лавров.
Сейчас Пелагея пытается отсудить у бывшего мужа около 10 миллионов в год в виде алиментов на воспитание их общей дочери Таисии.
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