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Рита Дакота попала в больницу с коронавирусом 

Экспресс газета и ещё 12 2 часа назад
Рита Дакота попала в больницу с коронавирусом
Фото: Экспресс газета
30-летняя артистка рассказала, что ее срочно госпитализировали после очередного обследования и теперь она будет лечиться под наблюдением врачей.

«Приехала бригада, которая, как я поняла, приезжает через 10 дней после первого положительного теста на COVID-19, обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови (обычно 95-100, у меня ниже 90…). Срочно увезли на «скорой» с мигалками»,

— поделилась певица с подписчиками у себя в инстаграме.
Дакота не скрывает, что очень расстроена из-за случившегося и у нее «ужасные ощущения» и от поездки на «скорой», и от этого дня в целом. Между тем участница «Фабрики звезд» надеется на скорое выздоровление.

«Надеюсь на лучшее и нос не вешаю. Я в доверии к Богу. Значит, так надо для меня. Значит, так лучше для меня…»

— добавила Рита.
Напомним, коронавирус у певицы обнаружили несколько дней назад, причем лишь третий тест дал положительный результат на COVID-19. Артистка жаловалась на ломоту в теле и потерю обоняния. К счастью, маленькая дочка Дакоты Мия не заразилась от мамы, как и другие родные Риты.
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