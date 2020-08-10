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Звезда «Уральских пельменей» ответила на слухи о романах с участниками шоу 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Звезда «Уральских пельменей» высказалась о романах
Фото: @mihalkova
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова дала интервью изданию Starhit, в котором прокомментировала слухи о возможных отношениях с другими участниками проекта. По словам актрисы, больше всех пострадал от домыслов СМИ актер Дмитрий Брекоткин, хотя их ничего не связывало.

«Могу понять стороннего наблюдателя: красивая девушка в компании парней. Конечно, вывод напрашивается сам собой», — заметила Михалкова.

Также актриса отметила, что ни с одним другим членом команды в отношениях она не состояла. Всех участников связывали лишь дружеские отношения.

«Я хорошо общалась с женами парней. Мы работали, балагурили, отдыхали», — добавила она.

Юлия пояснила, что к ней больше относились как к дочери, чем просто к красавице, поэтому никаких поблажек в работе не было. А причиной для ухода стала банальная нехватка свободы творчества внутри коллектива.
Ранее "Рамблер" рассказывал о новом шоу, в съемках которого приняла участие актриса.
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Звёзды , Дмитрий Брекоткин
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