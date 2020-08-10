Выяснилось, что Пугачева контролировала жизнь Киркорова

Недавно Владимир Полупанов опубликовал на своем на YouTube-каналечетвертую часть документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х. В фильме он высказал мнение о том, что примадонна всячески контролировала жизнь Филиппа Киркорова

«Киркоров с Пугачевой, когда где-то появлялись, обставляли свой выход как большой информационный повод. Это было очень важно — показать, что это пара номер один, они звезды, они такие вот великие.

Когда Киркоров пел на концерте, то в нужный момент камера "неожиданно" брала крупный план Пугачевой, которая махала ему ручкой. Безусловно, такие вещи не происходят просто так, их нужно продумывать заранее.

"Я думаю Пугачева в этом деле была большим мастером. Она все это продумывала и режиссировала жизнь Киркорова», — рассказал Полупанов.

Киркоров и Пугачева прожили в браке 11 лет начиная с 1994 года.