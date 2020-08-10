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Лена Миро гневно отреагировала на слухи о том, что Гордон ушел к Барановской 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Старая она для Гордона, тупо старая»
Фото: @baranovskaya_tv
Скандально известный светский хроникер Лена Миро гневно отреагировала на слухи о том, что Гордон ушел от своей четвертой жены к коллеге по шоу «Мужское/Женское» Юлии Барановской.
Миро доходчиво объяснила, почему Гордон явно не мог уйти к Барановской. Миро заявила, что все жены телеведущего были очень юные, а Юлии меж тем уже 35 лет.

"Дальше поезд половых предпочтений телеведущего не идёт. 26 бабских лет в койке — и те уже через силу Гордону даются" (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

"Ну, какая, к чёрту, Барановская? Старая она для Гордона, тупо старая".

Миро также подняла болезненный вопрос на тему возраста, который тревожит многих женщин после 30-ти. Блогер заявила, что женщины надеятся на отношения Гордона и Барановской, потому что это даст им веру в то, что "ради них тоже кто-нибудь разведется".

"Я понимаю, почему курицы так настойчиво пытаются впарить Гордону Юльку. Это им даёт надежду, что и их — задрипанных, вусмерть уботексированных, возрастных бабёнок — тоже можно хотеть и любить, что и из-за них тоже можно развестись".

"Вы отчётливо увидите то же, что и я: Гордону — молоденьких подавай".

Ранее "Рамблер" рассказывал как жена, погибшего от сухого льда мужчины, поругалась с подписчиками из-за неправильной скорби.
Женский форум 19
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