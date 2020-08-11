Кузьмин рассказал, что с ним связался убийца дочери

Музыкант Владимир Кузьмин рассказал, что преступник, отсидевший за смерть его дочери, написал звезде письмо. Об этом он рассказал на передаче "Судьба человека".

Кузьмин рассказал, что часто вспоминает о погибшей дочери Лизе. Мужчина, который стал причиной ее смерти, недавно вышел из тюрьмы и написал электронное письмо с извинениями.

"Бог дает нам испытания, чтобы потом мы узнали, что такое счастье, что такое жизнь. Пережили… Никто до сих пор не знает, что там произошло. Этот парень отсидел и принес свои извинения потом через интернет. Что произошло никто не знает… История очень странная. А что я мог сделать… Я не верил, что это он. У меня было ощущение, что это не он…» Кузьмин вспоминает, что на суде адвокат убийцы Лизы смог привести убедительные доводы о его невиновности", — рассказал музыкант.

Его супруга добавила, что отвечать на письмо они не стали и общаться с этим человеком не планируют.

25-летняя Лиза погибла 18 лет назад от руки молодого человека, с которым она жила. Точные обстоятельства произошедшего неизвестны до сиз пор. Кузьмин потерял еще одного ребенка, сына Степана. "Они мне снятся каждую ночь…", — говорит Кузьмин.