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Кузьмин рассказал, что с ним связался человек, из-за которого погибла его дочь 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Кузьмин рассказал, что с ним связался убийца дочери
Фото: globallookpress.com
Музыкант Владимир Кузьмин рассказал, что преступник, отсидевший за смерть его дочери, написал звезде письмо. Об этом он рассказал на передаче "Судьба человека".
Кузьмин рассказал, что часто вспоминает о погибшей дочери Лизе. Мужчина, который стал причиной ее смерти, недавно вышел из тюрьмы и написал электронное письмо с извинениями.

"Бог дает нам испытания, чтобы потом мы узнали, что такое счастье, что такое жизнь. Пережили… Никто до сих пор не знает, что там произошло. Этот парень отсидел и принес свои извинения потом через интернет. Что произошло никто не знает… История очень странная. А что я мог сделать… Я не верил, что это он. У меня было ощущение, что это не он…» Кузьмин вспоминает, что на суде адвокат убийцы Лизы смог привести убедительные доводы о его невиновности", — рассказал музыкант.

Его супруга добавила, что отвечать на письмо они не стали и общаться с этим человеком не планируют.
25-летняя Лиза погибла 18 лет назад от руки молодого человека, с которым она жила. Точные обстоятельства произошедшего неизвестны до сиз пор. Кузьмин потерял еще одного ребенка, сына Степана. "Они мне снятся каждую ночь…", — говорит Кузьмин.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Риту Дакоту увезли в больницу с коронавирусом.
Женский форум 11
Звёзды , Владимир Кузьмин , Рита Дакота
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