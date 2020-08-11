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Дочь Ефремова рассказала о переживаниях из-за отца 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Одна из дочерей Ефремова рассказала о том, как переживает тяжелую ситуацию с отцом. Журналисты нашли ее социальные сети и поделились записями, которые она делает в блоге. Об этом сообщает "КП".
Старшей дочери Ефремова от Софьи Кругликовой, Вере 15 лет. В Сети она рассказывает о том, что постоянно конфликтует со своей матерью из-за того, что она на протяжении многих лет заставляет ее ходить в церковь.

"У всех вокруг есть парень или девушка, а у меня — никотиновая зависимость и оскорбляющая мама. Последние четыре дня выживаю на чае и шоколаде, потому что не могу выносить даже секунду рядом с мамой. И каждый раз, когда встаю с постели, просто падаю в обморок", — написала Вера у себя в блоге.

Девушка даже опубликовала видео, которое завершается словами "это мое последнее шоу". Поклонники сразу заподозрили неладное и решили поддержать Веру, на что она ответила благодарностью и словами: "Вы спасли мне жизнь".
Дочь Ефремова старается не высказываться в Сети об отце, но однажды она посвятила пост всей ситуации со смертельным ДТП.

"Он добрее стал. Оказался не таким, каким я его представляла", — отметила девушка.

Ранее "Рамблер" сообщал, что жене Ефремова Софье Кругликовой пришлось подрабатывать после того, как актера посадили под домашний арест.
Женский форум 8
Звёзды , Видео
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