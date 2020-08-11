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Какой стала приемная дочь Светланы Сорокиной 

Елена Красовская 2 часа назад
Ролик рассказывает, какой выросла дочь телеведущей Светланы Сорокиной Антонина. Светлана прославилась в девяностые, когда российское телевидение только зарождалось. Из-за бурной карьеры Сорокина долго не становилась матерью, а когда решила родить, то оказалось, что проблемы со здоровьем и возраст уже не позволяют этого сделать. Тогда Светлана в 46 лет удочерила малышку из детдома. Сейчас Антонине уже 18, она в этом году окончила школу. Какой стала звёздная наследница, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что выяснилось, что будет с COVID-19 после открытия школ.
Звёзды , Видео , Дети , Светлана Сорокина
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