Бывшая миллиардерша попозировала топлес

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Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян и предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась откровенным снимком. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном черно-белом фото 23-летняя знаменитость попозировала топлес. При этом обнаженные части тела она прикрыла руками. Образ Дженнер дополнили черная шляпа с вуалью и кольцо. Публикация набрала больше 8,5 миллиона лайков.

@kyliejenner

Автором снимка стала украинский фотограф Саша Самсонова , которая регулярно сотрудничает с сестрами Кардашьян и Дженнер.

Поклонники оценили внешний вид предпринимательницы.