Что известно о новой пассии рыжего из «Иванушек»

Не так давно стало известно, что звезда "Иванушек International" Андрей Григорьев-Аполлонов провел самоизоляцию в компании своей новой юной пассии. Что известно об избраннице 50-летней звезды? Выяснял "Рамблер".

О том, что певец вступил в отношения с девушкой на 30 лет младше себя, в документальном фильме на МУЗ-тв рассказала экс-супруга артиста Мария. Ее слова передает "Комсомольская правда".

Слова Марии также подтвердил продюсер Игорь Матвиенко

«Девушка очень молодая. Ей в районе 19-20 лет. И это говорит о его хорошей физической форме».

Период самоизоляции со своей возлюбленной Андрей провел на малой родине в Сочи. Как выяснилось, артист давно мечтал о романе с молодой девушкой, но никому не рассказывал об этом. Лишь однажды он признался, что отчасти завидует своему другу, которому удалось построить отношения с юной особой:

«Я вчера летел из Сочи с другом, который в 50 лет развелся после 30 лет брака, женился на юной прекрасной девушке, дочке два года. (…) Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро»,

— отшутился певец.

В данный момент Григорьев-Аполлонов не афиширует личную жизнь, поэтому о его пассии известно мало. Бывшая жена артиста лишь рассказала о том, что она брюнетка. Кроме того, 35-летняя Мария заявила, что была бы рада познакомиться с новой возлюбленной певца и, возможно, даже подсказать ему, как вести себя в новых отношениях.