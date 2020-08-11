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Что известно о новой юной пассии рыжего из «Иванушек» 

Мира Маркина 3 часа назад
Что известно о новой пассии рыжего из «Иванушек»
Фото: @apollonov_ag
Не так давно стало известно, что звезда "Иванушек International" Андрей Григорьев-Аполлонов провел самоизоляцию в компании своей новой юной пассии. Что известно об избраннице 50-летней звезды? Выяснял "Рамблер".
О том, что певец вступил в отношения с девушкой на 30 лет младше себя, в документальном фильме на МУЗ-тв рассказала экс-супруга артиста Мария. Ее слова передает "Комсомольская правда".
Слова Марии также подтвердил продюсер Игорь Матвиенко:

«Девушка очень молодая. Ей в районе 19-20 лет. И это говорит о его хорошей физической форме».

Период самоизоляции со своей возлюбленной Андрей провел на малой родине в Сочи. Как выяснилось, артист давно мечтал о романе с молодой девушкой, но никому не рассказывал об этом. Лишь однажды он признался, что отчасти завидует своему другу, которому удалось построить отношения с юной особой:

«Я вчера летел из Сочи с другом, который в 50 лет развелся после 30 лет брака, женился на юной прекрасной девушке, дочке два года. (…) Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро»,

— отшутился певец.
В данный момент Григорьев-Аполлонов не афиширует личную жизнь, поэтому о его пассии известно мало. Бывшая жена артиста лишь рассказала о том, что она брюнетка. Кроме того, 35-летняя Мария заявила, что была бы рада познакомиться с новой возлюбленной певца и, возможно, даже подсказать ему, как вести себя в новых отношениях.
Звезда "Иванушек International" развелся с женой в октябре 2019 года. Мария ушла от артиста к 28-летнему баскетболисту Андрею Зубкову. Григорьев-Аполлонов крайне тяжело переживал разрыв: по слухам, у певца развилась депрессия, на фоне которой он все чаще стал находить утешение в спиртном.
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Звёзды , Андрей Зубков , Игорь Матвиенко , Андрей Григорьев-аполлонов , Комсомольская правда
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