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Принц Чарльз описал Меган Маркл двумя словами 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
Принц Чарльз описал Меган Маркл двумя словами
Фото: Lenta.ru
Принц Чарльз описал герцогиню Сассекскую Меган двумя словами — дерзкая и самоуверенная. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на книгу «В поисках свободы» о жизни герцога и герцогини Сассекских, поступившую в продажу во вторник, 11 августа.
Авторы биографии Омид Скоби и Каролин Дюран отмечают, что именно принц Чарльз вел Меган Маркл к алтарю на свадьбе с принцем Гарри в 2018 году. В книге говорится, что отец Гарри заменил ей родного отца Томаса, с которым у нее сложились непростые отношения. Маркл рассказывала друзьям, что принц Чарльз поддерживал и оберегал ее, как дочь. Она часто называла его вторым отцом.
Авторы «В поисках свободы» утверждают, что принц Чарльз проявил должное уважение к решению принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и покинуть Великобританию. Он больше других членов монаршей семьи поддерживал их выбор. Принц Чарльз взял на себя обязательства в течение года после отречения сына и его жены оплачивать их расходы из личных средств.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.
После отказа от звания членов королевской семьи, принц Гарри с женой и сыном Арчи переехали из Великобритании в Канаду, однако пробыли там не долго. С марта текущего года супруги живут в США. Там находится мать Маркл, а также многие ее друзья.
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