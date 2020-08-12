Принц Чарльз описал Меган Маркл двумя словами 

Принц Чарльз описал герцогиню Сассекскую Меган двумя словами — дерзкая и самоуверенная. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на книгу «В поисках свободы» о жизни герцога и герцогини Сассекских, поступившую в продажу во вторник, 11 августа.

Авторы биографии Омид Скоби и Каролин Дюран отмечают, что именно принц Чарльз вел Меган Маркл к алтарю на свадьбе с принцем Гарри в 2018 году. В книге говорится, что отец Гарри заменил ей родного отца Томаса, с которым у нее сложились непростые отношения. Маркл рассказывала друзьям, что принц Чарльз поддерживал и оберегал ее, как дочь. Она часто называла его вторым отцом.

Авторы «В поисках свободы» утверждают, что принц Чарльз проявил должное уважение к решению принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и покинуть Великобританию. Он больше других членов монаршей семьи поддерживал их выбор. Принц Чарльз взял на себя обязательства в течение года после отречения сына и его жены оплачивать их расходы из личных средств.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

После отказа от звания членов королевской семьи, принц Гарри с женой и сыном Арчи переехали из Великобритании в Канаду, однако пробыли там не долго. С марта текущего года супруги живут в США. Там находится мать Маркл, а также многие ее друзья.