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«Он и до свадьбы прибухивал»: Наталья Штурм нелестно отозвалась о муже Валентины Легкоступовой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
Наталья Штурм: «Он и до свадьбы прибухивал»
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Наталья Штурм нелестно отозвалась о муже своей коллеги Валентины Легкоступовой. Как считает звезда, мужчина, скорее всего, и ранее злоупотреблял спиртными напитками.

«Видимо, он и до свадьбы прибухивал. А Валю можно понять. Нереализованность в творчестве, а тут поклонник навязчиво замуж зовет. Наверное, восприняла это как обновление, придало веру в себя, интерес СМИ. Артисты всегда остаются артистами до конца. Очень надеюсь и желаю Валентине выздороветь, а наших промоутеров вспомнить и пригласить Валю не только на ток-шоу, но и на концерты/музыкальные проекты».

Наталья Штурм Как думает Штурм, мужчина мог сделать певицу зависимой к алкоголю. Сама она добавила, что никогда пьяной Легкоступову не видела. Также Штурм заметила, что всю правду знает только дочь коллеги.
Валентина Легкоступова, по слухам, сейчас находится в коме. В СМИ прошла информация, что она пила несколько дней с мужем и ее во невменяемом состоянии обнаружила дочь. Певица была доставлена в наркологическую клинику, где ей стало хуже. Звезда замужем за Юрием Фирсовым, профессиональным яхтсменом.
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