Наталья Штурм: «Он и до свадьбы прибухивал»

«Видимо, он и до свадьбы прибухивал. А Валю можно понять. Нереализованность в творчестве, а тут поклонник навязчиво замуж зовет. Наверное, восприняла это как обновление, придало веру в себя, интерес СМИ. Артисты всегда остаются артистами до конца. Очень надеюсь и желаю Валентине выздороветь, а наших промоутеров вспомнить и пригласить Валю не только на ток-шоу, но и на концерты/музыкальные проекты».