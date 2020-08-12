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Фанаты раскритиковали Нюшу из-за фотошопа 

РИА Новости и ещё 3 29 минут назад
Фанаты раскритиковали Нюшу из-за фотошопа
Фото: РИА Новости
Пользователи инстаграма раскритиковали певицу Нюшу (Анну Шурочкину) за публикацию отретушированного снимка.
На фотографии певица стоит в бикини на фоне виллы. Комментаторы отметили, что поза артистки выглядит неестественной, а ноги — "до нелепого длинными". Поклонники предположили, что их вытянули с помощью фоторедактора.
@nyusha_nyusha

"Типа ноги длинные? Мы же все знаем, какие они, прекращай удлинять", — написал 10dohliak10.

"Потрясающе. Камень, на который опирается Нюша, искривился в пространстве", — отметил andrewyakubets.

"Фотошоперу пять с плюсом", — написал alexei_starodubov.

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Звёзды , Анна Шурочкина
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