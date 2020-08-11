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Штурм о муже Легкоступовой: «До свадьбы прибухивал» 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Штурм о муже Легкоступовой: «До свадьбы прибухивал»
Фото: globallookpress.com
Наталья Штурм прокомментировала госпитализацию Валентины Легкоступовой и объяснила ее алкоголизм. Об этом она высказалась в комментариях в Instagram.
Сама Штурм рассказала, что никогда не видела певицу в состоянии алкогольного опьянения. По мнению звезды, к спиртному ее приобщил супруг.

"Видимо, он и до свадьбы прибухивал. А Валю можно понять. Нереализованность в творчестве, а тут поклонник навязчиво замуж зовет. Наверное, восприняла это как обновление, придало веру в себя, интерес СМИ. Артисты всегда остаются артистами до конца. Очень надеюсь и желаю Валентине выздороветь, а наших промоутеров вспомнить и пригласить Валю не только на ток-шоу, но и на концерты/музыкальные проекты", — написала она.

Штурм также добавила, что всю правду о ситуации знает только дочь Легкоступовой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь Ефремова рассказала, как переживает тяжелую ситуацию с отцом.
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Звёзды , Наталья Штурм
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