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СМИ: Наталья Рудова ждет первенца 

WomanHit.ru и ещё 6 52 минуты назад
37-летнюю актрису заметили в кафе, держащейся за округлившийся живот.
В распоряжении Super оказалось видео, где заметно, как актриса Наталья Рудова держится руками за округлившийся живот. Звезда была одета в футболку свободного кроя, но даже она не скрывала характерных беременным форм при прикосновении к животу. Как сообщают СМИ, девушка была в компании таинственного незнакомца.
О личной жизни Наталья не распространяется, предпочитая скрывать избранника от публики. Известно, что в браке Рудова не состоит. Ранее девушке приписывали романы с бывшим солистом MBAND Артемом Пиндюрой и актером Микаэлом Арамяном, но Наталья Рудова никак не комментировала эти слухи. В интервью WomanHit Наталья отмечала: «Идеальный мужчина для меня: умный, красивый, самодостаточный, талантливый в своей сфере деятельности.»
Звезда предположительно находится на раннем сроке беременности, но уже изменила свой образ жизни: меньше появляется в свет и больше отдыхает. На днях актриса посетила клинический госпиталь «Лапино», в котором рожают многие российские звезды. На комментарии подписчиков в своем Instagram насчет ее беременности девушка отвечает. Если Наталья подтвердит информацию, для нее это будет первая беременность.
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Звёзды , Видео , Наталья Рудова , Артем Пиндюра
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