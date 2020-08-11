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Аптечного блогера затравили за жизнь без скорби по мужу 

Стелла Шмель 1 час назад
После трагедии с сухим льдом аптечный блогер Екатерина Диденко не стала долго лить слезы по мужу. Она ни на день не прерывала публикации в Instagram, регулярно делилась с подписчиками происходящим в жизни. То же самое делает и теперь.
Напомним, в феврале 2020 года Екатерина праздновала свой день рождения в бане. В ходе вечеринки ее муж Валентин устроил ей сюрприз — шоу с сухим льдом, которым он решил руководить сам. Чтобы посмотреть на действие сухого льда, вся компания отправилась в комнату с бассейном. Кончилось все это трагедией — погибло несколько человек, в том числе и Валентин.
Это не стало для Екатерины весомым поводом на время прекратить регулярный выход постов и сториз в Instagram, а когда история облетела СМИ, девушку стали приглашать на телепрограммы, а количество подписчиков в ее профиле только росло.
С трагедии на новую жизнь Диденко переключилась моментально. Едва похоронив супруга, Екатерина легла под нож хирурга — на операцию по увеличению груди.
Теперь же хвастается новым бойфрендом, с которым решила отправиться в отпуск. Подписчики резонно задают вопрос — не стыдно ли?
@didenko.katerina
Диденко сначала закрыла комментарии, а затем решила выступить с оправдательной речью:

"Для кого нужна галочка — скорбеть ровно год? Т.е. 365 дней ты сидишь дома, а на 366 идет в отрыв во все тяжкие? Я выбираю жить! Не для кого-то, а для себя! Я не хочу показывать то, какой меня хотят видеть. Плакать на камеру, а смеяться, когда она выключается. Я показываю себя такой, какая я есть".

Порассуждать на эту тему взялась и блогер Лена Миро:

"И действительно, чо зря время терять? Не девочка ведь уже! Нужно отдать должное Екатерине — отрывается, как быдло, по полной. Развеяла прах мужа — поимела подписоты. А теперь пришла пора стать снова счастливой женой и примерной матерью, как положено в соцсети эскортниц",

— считает Миро.
По мнению блогера, девушка не особенно отличается от любой блогерши в Instagram, просто не стесняется того, что намеренно "кормит" своих подписчиков тем, что от нее ждут.

"Вы понимаете, что Катя лишь отпустила свои внутренние тормоза, вываливая всё говно из себя на потребу тем, кто на неё смотрит?

И кто, по-вашему, хуже — Диденко или её трупоедки?",

— задается блогер вопросом.
Кстати, некоторые СМИ Екатерину Диденко уже окрестили "веселой вдовой". То ли еще будет!
Ранее "Рамблер" писал, что Диденко нашла нового мужчину спустя четыре месяца после смерти мужа.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Лена Миро
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