Знаменитые мужчины, на которых страшно смотреть 

В погоне за молодостью или преображением мужчин подстерегает та же опасность, что и женщин: неспобность вовремя остановиться. И вместо крутого мачо они добиваются образа из ужастика с восковым лицом и бровями, натянутыми до макушки. Именно такие чудаки сегодня стали героями нашей подборки.

Как бы ни хотелось актеру всю жизнь выглядеть Рокки Бальбоа, годы начали брать свое. Испугавшись морщин и дряблости, Сталлоне отправился прямиком к хирургу. Хорошо еще, что не к тому, к которому ходила его мама и другие звездные красавицы, которые стали похожи на мужчин. Сейчас ему 74 и он, как Рэмбо, отбивается от тех, кто говорит о его пластическом преображении, заявляя, что ничего с собой не делал.

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И если раньше мужчине верили, то теперь сомнений ни у кого не осталось: Сильвестра сдает с потрохами отсутствие мимики. А если сравнивать фото разных лет, актера вообще можно не узнать.

А этот интернет-персонаж погнался не за молодостью. Фитнес— и фуд-блогер Саша Шпак изменил себя по философским убеждениям. Он говорит, что его нынешняя внешность — это фильтр, который отсеивает ненужных людей… Это ж как должны были достать ненужные люди, чтобы из-за них изменить форму глаз, носа, скул, губ, груди и ягодиц!

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Однако это еще не все. Шпак покрыл 3/4 своего тела татуировками (сюда же плюсуем татуаж век и бровей), отрастил ногти и клыки (последние уже снял). У Александра много поклонников в Сети, он находится в пятом браке и регулярно становится героем телешоу. Надеемся, он добился, чего хотел.

Кумир 60-х годов — один из тех, кто очень не хотел стареть. Том так накачал свое лицо филлерами, что оно практически начало трещать по швам, причем буквально. Хирурги так и сказали Джонсу: еще одно вмешательство, и кожа лопнет, как спелый арбуз. Певец, к счастью, смирился и на этом успокоился.

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Сегодня Джонс не выглядит на свои 80, но это только на первый взгляд. Безжизненный лоб, застывшая улыбка и морщинистые мешки на скулах — вот она, плата за псевдомолодость.

Братья Богдановы

Близнецы Игорь и Григорий Богдановы прославились научным шоу и книгой-бестселлером. Позже оказалось, что в науке они ничего не смыслят, а все их труды — фикция (братья хитро сплетали сложные слова). Ажиотаж вокруг братьев поутих, и они решили вернуть себе славу другим путем: стать фриками.

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И вот итог: гигантские импланты в скулах и подбородке, раздутые филлерные губы и натянутая кожа. При этом Богдановы отрицают любые пластические вмешательства! Но, как говорится, единожды солгавши, кто тебе поверит?

Еще один кумир прошлого столетия, который никак не может смириться с действием времени. Уэйн Ньютон очень хотел иметь гладкий лоб и до того натянул кожу, что прическа уехала практически на затылок. Глазки певца стали маленькими, а щеки раздулись.

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Хирурги предостерегли Ньютона: у кожи есть предел натяжения. Тогда мужчина успокоился и ходит теперь в своей кожаной маске, думая, что она прячет его истинный возраст.